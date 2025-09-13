Česká vychytávka pre ženy: Špeciálne parkovacie miesta! Ak tam zastaví muž, peňaženku mu poriadne odľahčia

PRAHA - V susedných Čechách sa rozhodli pre netradičnú novinku, ktorá okamžite vzbudila vášne. Ženy dostali vlastné parkovacie miesta, ak na nich zaparkuje muž, čaká ho mastná pokuta. Opatrenie má podľa úradov zvýšiť bezpečnosť, no medzi ľuďmi vyvoláva búrlivé diskusie.
České mestá sa v poslednom období pridali k západoeurópskym krajinám, kde sú parkovacie miesta vyhradené len pre ženy čoraz častejšie. Tento trend, známy z Rakúska či Nemecka, vyvoláva búrlivé diskusie nielen u našich susedov. Niektorí si ho pochvaľujú, iní považujú za zbytočný.
Širšie miesta blízko vchodu
Vyhradené parkovanie pre ženy nie je žiadnym zosmiešňovaním vodičiek. Hlavným dôvodom je bezpečnosť a pohodlie, najmä v noci alebo pri manipulácii s kočíkmi či deťmi. Tieto miesta sú zvyčajne širšie a situované blízko vchodu do obchodných centier alebo v dohľade kamier, aby sa minimalizoval pocit ohrozenia v tmavých priestoroch. Príklady z Českej republiky ukazujú, že si tieto miesta nachádzajú popularitu, informovali na svojom webe z Topspeed.sk. V Havířove si ženy a matky s deťmi pochvaľujú väčší komfort, ktorý im poskytujú. Parkovanie je pohodlnejšie a človek sa cíti bezpečnejšie.
Ak je parkovacie miesto pre ženy označené oficiálnou značkou „P Reservé“ s dodatkovou tabuľkou, ide už o vyhradené miesto. V takom prípade môže muž zastaviť maximálne na tri minúty – a to len vtedy, ak tým neobmedzí vodičku, pre ktorú je miesto určené. Inak mu hrozí pokuta na mieste až do 60 eur alebo v správnom konaní až do 200 eur. V extrémnych prípadoch môže prísť dokonca aj k odtiahnutiu vozidla. Ak je však miesto označené len piktogramom na zemi bez zvislej dopravnej značky, právne sa nejedná o vyhradené miesto – ide skôr o odporúčanie.
Zatiaľ čo časť vodičiek aj vodičov koncept víta, najmä kvôli lepšiemu komfortu a pocitu bezpečia, nájdu sa aj kritici, ktorí sa pýtajú, prečo existujú len pre ženy. Odpoveď však ponúkajú skúsenosti zo zahraničia: v Rakúsku či Nemecku sa tieto miesta osvedčili najmä rodičom, tehotným ženám a všetkým, ktorí potrebujú viac priestoru.