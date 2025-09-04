Trump bez štipky hanby: Zneužil klebety o svojej smrti! Prívržencom zaslal pobožný mail, žiada o peniaze

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump sa opäť postaral o rozruch. V čase, keď sa internetom šírili fámy o jeho smrti, rozoslal svojim podporovateľom e-mail s výzvou na finančné príspevky. Správa s náboženským podtónom vyvolala búrlivé reakcie a otázky, nakoľko sa spája politika s osobným obohatením.
Klebety o smrti a „cesta do neba“
Trump sa na verejnosti niekoľko dní neukázal a na sociálnych sieťach sa objavili špekulácie o jeho zdravotnom stave. V niektorých kruhoch sa dokonca začali šíriť neoverené správy o jeho údajnom úmrtí. Práve v tom čase dorazil jeho priaznivcom e-mail s provokatívnym predmetom: „Chcem sa pokúsiť dostať do neba.“
Podľa britského denníka Mirror správa obsahovala priamu žiadosť o finančnú podporu. Podporovatelia mali pocítiť tlak pridať sa k výzve a poslať peniaze prezidentovi.
„Zachránil ma Boh“
Portál The Daily Beast priniesol ďalšie časti z tohto neobvyklého posolstva. Trump v ňom pripomína svoje víťazstvo nad Hillary Clintonovou v roku 2016, posilnenie hraníc či ekonomický rast. V e-maile sa píše aj o prežití atentátu: „Nemal som prežiť guľku atentátnika – ale z milosti všemohúceho Boha sa tak stalo.“
Správa pokračovala apelom na podporu: „Ak budete stáť po mojom boku až do konca, pridajte sa k miliónom vlastencov tým, že prispejete 15 dolármi, aby víťazstvá pokračovali.“
Politika a peniaze
Nie je jasné, koľko ľudí na výzvu zareagovalo a aká suma sa vyzbierala. Trumpove financie sú však už dlhšie predmetom diskusií. Časopis Forbes odhaduje jeho majetok na približne 6 miliárd dolárov. Kritici mu zároveň vyčítajú, že prezidentský úrad opakovane využíval aj na ekonomické posilnenie vlastnej rodiny.
Trumpov najnovší krok ukázal, že hranice medzi politickým marketingom, náboženskou symbolikou a osobným obohatením sa v jeho prípade stierajú. Podľa pozorovateľov je len otázkou času, ako na tento e-mail zareagujú voliči – či ho vnímajú ako úprimný apel, alebo ako ďalší kontroverzný spôsob, ako získať peniaze.