Trump dostal zákaz deportovať Venezuelčanov: O spore pravdepodobne rozhodne Najvyšší súd

WASHINGTON - Americký federálny odvolací súd v stredu rozhodol, že prezident Donald Trump nemôže použiť zákon o cudzích nepriateľoch z roku 1798 na urýchlenie deportácií osôb, ktoré jeho vláda obviňuje z členstva vo venezuelskom gangu. O spore pravdepodobne rozhodne Najvyšší súd. Informuje agentúra AP.
Trojčlenný senát 5. odvolacieho súdu Spojených štátov, jedného z najkonzervatívnejších v krajine, sa v pomere 2:1 stotožnil s právnikmi zaoberajúcimi sa právami prisťahovalcov a sudcami nižších súdov, ktorí argumentovali, že zákon o cudzích nepriateľoch z roku 1798 nie je určený na vysporiadanie sa s členmi gangov.
„Súd správne odmietol používanie vojnového zákona v mierových časoch na reguláciu imigrácie zo strany Trumpovej vlády. Ide o mimoriadne dôležité rozhodnutie, ktoré narúša názor vlády, že môže jednoducho vyhlásiť stav núdze bez akéhokoľvek dohľadu zo strany súdov,“ uviedol Lee Gelernt z Americkej únie občianskych slobôd.
Deportovali Spojené štáty viacerých Venezuelčanov do Salvádoru
V marci deportovali Spojené štáty viacerých Venezuelčanov do Salvádoru na základe zákona o cudzích nepriateľoch, čím vláda obišla zaužívané imigračné postupy. Rodinní príslušníci a právnici mnohých zasiahnutých osôb popierajú ich väzby na gangy. Deportácie vyvolali ostrú kritiku zo strany ľudskoprávnych skupín a tiež právny spor s Trumpovou vládou. Zákon o cudzích nepriateľoch bol v histórii USA použitý len trikrát, a to vždy počas vyhlásených vojen - vo vojne v roku 1812 a v dvoch svetových vojnách.