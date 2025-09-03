Tajomné slová Trumpa o Putinovi: Dozvedel som sa zaujímavé veci! TAKTO to vysvetlil

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome potvrdil, že nedávno hovoril s Vladimirom Putinom. Konkrétne detaily však odmietol prezradiť – vraj sa „čoskoro ukáže, čo zistil“. Zároveň sledoval, či sa uskutoční stretnutie medzi Putinom a Volodymyrom Zelenským.
Záhadné vyjadrenie v Bielom dome
Na otázku novinárky, či sa s ruským prezidentom v posledných dňoch telefonicky spojil, reagoval Trump vyhýbavo. „Dozvedel som sa veci, ktoré budú veľmi zaujímavé. Myslím, že v priebehu niekoľkých dní sa to všetci dozviete,“ citovali jeho slová americké médiá.
K téme sa ďalej nechcel rozvádzať, no potvrdil, že dianie sleduje mimoriadne pozorne. „Uvidíme, čo spravia. Uvidíme, čo sa stane,“ dodal.
Tlak na stretnutie Putin – Zelenskyj
Trumpova konferencia sa konala deň po tom, čo vypršal termín očakávaného rokovania medzi ruským a ukrajinským lídrom. Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza sa Trump počas telefonátu s Putinom dohodol, že k stretnutiu dôjde do dvoch týždňov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj súhlas s rokovaním vyjadril už pred mesiacmi, Moskva však stále odmieta. Ruskí predstavitelia opakovane tvrdia, že k rozhovorom dôjde iba vtedy, ak prinesú „konečné riešenie konfliktu“, teda podpis mierovej dohody.
Trumpove sľuby a realita
Americký prezident už počas predvolebnej kampane sebavedomo tvrdil, že vojnu na Ukrajine ukončí do 24 hodín. Neskôr termín natiahol na sto dní a následne pohrozil, že ak sa rokovania nepohnú, Spojené štáty sa stiahnu z procesu úplne.
V marci pritom Kyjev pristúpil na 30-dňové bezpodmienečné prímerie podľa amerického návrhu. Rusko ho však ani po takmer pol roku neodsúhlasilo.
Sankcie zostali len na papieri
Trump niekoľkokrát verejne varoval, že ak Moskva alebo jej spojenci nezmenia postoj, príde séria sankcií – najmä voči tým, ktorí od Ruska nakupujú ropu. Hrozby však zostali bez konkrétneho výsledku.
Čo prezident myslel pod „zaujímavými vecami“, ktoré sa dozvedel od Putina, zatiaľ ostáva nevysvetlené. Odpoveď možno prinesú až najbližšie dni.