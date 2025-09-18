Štvrtok18. september 2025, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín

Nebezpečnému vírusu podľahlo v Grécku už sedem ľudí od začiatku roka

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ATÉNY - Dovedna sedem osôb podľahlo v Grécku od začiatku roka západonílskemu vírusu, ktorý prenášajú komáre. Všetky obete mali viac ako 65 rokov. Vyplýva to z najnovších údajov miestneho zdravotného úradu (EODY), o ktorých informuje DPA.

Do 17. septembra bolo v potvrdených 68 prípadov infekcie centrálneho nervového systému spôsobených týmto vírusom. Najnovšie prípady nákazy zaznamenali vo vidieckych oblastiach neďaleko Atén, a v strednej časti Grécka.

Skutočný počet infikovaných je zrejme oveľa vyšší ako oficiálne údaje. Mnohí z nakazených totiž nemajú žiadne alebo majú len mierne príznaky, ako sú bolesti hlavy či svalov. Závažný priebeh ochorenia s vysokou horúčkou majú obvykle skôr starší ľudia alebo osoby s ďalšími zdravotnými problémami.

V Grécku už celé mesiace pretrváva horúce počasie a napriek blížiacej sa jeseni tam denné teploty stále dosahujú vyše 30 stupňov Celzia. Ako tvrdia grécki lekári, v takomto počasí sa darí tým druhom komárov, ktoré tento vírus prenášajú. Ľuďom preto odporúčajú používať repelenty a ak je to možné, mať nad posteľou aj sieťky proti komárom.

Západonílsky vírus prvýkrát zaznamenali v Ugande v roku 1937. Prenášajú ho komáre a väčšinou sa vyskytuje práve v teplejších mesiacoch roka, počas ktorých je tento hmyz aktívnejší. Z človeka na človeka sa prenáša len veľmi zriedkavo, napríklad transfúziou krvi či darovaním orgánov.

Viac o téme: ObeteGréckoZápadonílsky vírus
