Členské štáty EÚ zvažujú odloženie dane z leteckého a lodného paliva o 10 rokov: Kompromis majú riešiť v piatok

BRUSEL - Členské štáty Európskej únie (EÚ) zvažujú odloženie dátumu zavedenia celoúnijnej dane z leteckého a lodného paliva o 10 rokov. Na návrh dokumentu upozornila tlačová agentúra Reuters, informuje spravodajca.
V roku 2021 Európska komisia navrhla revíziu pravidiel energetických daní s cieľom zosúladiť ich so snahou o obmedzenie účinkov zmeny klímy. Medzi plánovanými opatreniami bolo aj postupné zavádzanie daní z leteckého a lodného paliva produkujúceho emisie CO2. Letecké aj lodné palivá boli doteraz vyňaté spod daňového zaťaženia v celej EÚ. Vlády členských krajín sa však proti navrhovaným zmenám postavili a zvažujú desaťročné odloženie novej dane, počas ktorého by letecké a lodné palivá využívali súčasné daňové úľavy. Podľa Reuters sa to uvádza v návrhu na rokovania diplomatov EÚ v oblasti energetiky. Diplomati budú o kompromisnom návrhu diskutovať na pracovnom stretnutí v piatok (5. 9.) v Bruseli.
„V roku 2035 by Európska komisia mala preskúmať možnosť spoplatnenia leteckej a námornej dopravy a v prípade potreby navrhnúť zmeny a doplnenia tejto smernice,“ uvádza sa v uvedenom dokumente. V dokumente sa ďalej uvádza, že minimálnym daniam na úrovni celej EÚ by pred uplynutím 10-ročného obdobia mohli podliehať iba malé lietadlá s maximálne 19 sedadlami a lode používané na „súkromnú rekreačnú plavbu“. Oslobodenie od daní má za cieľ udržať konkurenčné postavenie spoločností EÚ.
Aktivisti volajú po spravodlivejších daniach
Environmentálni aktivisti už dlho volajú po zmene súčasného daňového režimu s cieľom podporiť čistejšie palivá na úkor tých, ktoré najviac znečisťujú a sú energeticky neefektívne. Zmena daňovej politiky EÚ je však náročná, pretože si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých krajín EÚ. Najviac proti novému daňovému zaťaženiu protestujú krajiny s veľkým lodným priemyslom a tie, kde je cestovný ruch jedným z hlavných odvetví ekonomiky.
Dostatočnú podporu medzi vládami členských krajín nezískal ani predošlý návrh, ktorý sa snažil dočasne oslobodiť od nových energetických daní ostrovné krajiny ako Írsko a Malta alebo turisticky zamerané štáty ako Španielsko. Podľa Reuters najnovší dokument vypracovalo Dánsko, ktoré od 1. júla prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Hovorca dánskeho predsedníctva uviedol, že cieľom je, aby sa členské štáty dohodli na zmenách daňovej politiky v novembri tohto roku.