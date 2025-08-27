KARMA v priamom prenose! Turecký minister uháňal 225 kilometrov za hodinu po diaľnici: MASTNÁ pokuta ho neminula

ANKARA - Turecký minister dopravy Abdulkadir Uraloglu zverejnil video zachytávajúce ho pri tom, ako šoféruje po diaľnici rýchlosťou 225 kilometrov za hodinu, čo je takmer dvojnásobkom povolenej rýchlosti, za ktorej prekročenie následne aj dostal pokutu. Za svoje správanie si vyslúžil posmešky na sociálnych sieťach. Neskôr sa verejne ospravedlnil, informujeme podľa pondelkovej správy agentúry Reuters.
V zmienenom videozázname, podfarbenom ľudovou hudbou a úryvkami z prejavu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana chváliaceho infraštruktúru, je vidieť, ako minister Uraloglu zrýchľuje a autom predbieha ostatné vozidlá v rýchlom pruhu na diaľnici medzi mestami Ankara a Nigde. Dopravná polícia mu neskôr udelila pokutu vo výške 9267 tureckých lír (193 eur) za prekročenie povolenej rýchlosti.
Za svoje správanie si vyslúžil posmešky
Uraloglu po negatívnych reakciách na sociálnych sieťach zverejnil na platforme X fotografiu pokuty aj s ospravedlnením. „Ospravedlnenie našim občanom," napísal v sprievodnom komentári. Na tureckých diaľniciach je maximálna povolená rýchlosť 140 kilometrov za hodinu. Podľa oficiálnych údajov bolo vlani v Turecku dovedna takmer 1,5 milióna dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 6351 ľudí.