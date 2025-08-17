Historický okamih v Prahe: Najslávnejšia fosília sveta bude vystavená v Národnom múzeu!

ADDIS ABEBA - Fosílne ostatky australopiteka z obdobia približne pred 3,2 miliónmi rokov, známe pod menom Lucy, opustili vo štvrtok večer územie Etiópie, aby boli od 25. augusta do 23. októbra vystavené v Národnom múzeu (NM) v Prahe. Územie Etiópie doteraz Lucy opustila len raz - v roku 2013, keď „cestovala“ po Spojených štátoch. S odvolaním sa na etiópsku ministerku cestovného ruchu Selamawit Kassaovú o tom v piatok informovala agentúra AP, píše TASR.
Okrem Lucy bude v Prahe vystavená aj fosília dieťaťa menom Selam, ktorá je asi o 100.000 rokov staršia. Kostrové pozostatky Lucy boli nájdené v roku 1974, Selama našli archeológovia o asi 25 rokov neskôr. Lucyina cesta do Európy je pre Európanov i ľudí z iných kontinentov jedinečnou príležitosťou, aby ju videli. Časť odborníkov však upozornila na riziká počas prepravy a vystavenia krehkých exponátov.
Archeológ a doktorand na Varšavskej univerzite Gidey Gebreegziabher objasnil, že Lucy bude okrem iného vystavená rôznym klimatickým podmienkam, čo by potenciálne mohlo mať negatívny vplyv na stav tejto fosílie. AP doplnila, že dokonca aj v Etiópii môže verejnosť vidieť skutočnú fosíliu Lucy len príležitostne. V Národnom múzeu Etiópie je vystavená len jej replika, zatiaľ čo skutočné pozostatky sú uložené v trezore.
Okolnosti prevozu Lucy do Európy vyvolali u časti Etiópčanov kritiku - mnohí ľudia o jej ceste do Európy ani nevedeli a zarazilo ich, že sa odohral v takej tichosti. „Je to neuveriteľné! Zdá sa, že vláda zámerne vylučuje svojich ľudí z diskusie o ich vlastnom dedičstve,“ vyhlásil Gebreegziabher.
Lucy, označovaná aj ako "prateta ľudstva", žila podľa vedcov na území dnešnej Etiópie. Bola vysoká asi 106 centimetrov, vážila 28 kilogramov a podobala sa viac na šimpanza ako na dnešného človeka. Jej malý mozog a stavba hornej časti tela sa podobali šimpanzom, kosti panvy a nohy už boli podobné rodu Homo. Podľa vedcov Lucy už chodila vzpriamene a jej pohlavie určili na základe stavby panvových kostí. Z pôvodnej kostry sa zachovalo asi 40 percent.
Lucy sa dožila asi 15 až 16 rokov, čo bol už dospelý vek tohto druhu. Obdobie, keď žila, vedci určili podľa vrstvy vulkanických hornín, v ktorých sa fosília našla. Meno Lucy dostala podľa piesne od skupiny Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, ktorú si večer po objave púšťali členovia expedičného tímu.