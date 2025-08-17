Nedeľa17. august 2025, meniny má Milica, zajtra Elena, Helena

Historický okamih v Prahe: Najslávnejšia fosília sveta bude vystavená v Národnom múzeu!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Foto: Thinkstock)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ADDIS ABEBA - Fosílne ostatky australopiteka z obdobia približne pred 3,2 miliónmi rokov, známe pod menom Lucy, opustili vo štvrtok večer územie Etiópie, aby boli od 25. augusta do 23. októbra vystavené v Národnom múzeu (NM) v Prahe. Územie Etiópie doteraz Lucy opustila len raz - v roku 2013, keď „cestovala“ po Spojených štátoch. S odvolaním sa na etiópsku ministerku cestovného ruchu Selamawit Kassaovú o tom v piatok informovala agentúra AP, píše TASR.

Okrem Lucy bude v Prahe vystavená aj fosília dieťaťa menom Selam, ktorá je asi o 100.000 rokov staršia. Kostrové pozostatky Lucy boli nájdené v roku 1974, Selama našli archeológovia o asi 25 rokov neskôr. Lucyina cesta do Európy je pre Európanov i ľudí z iných kontinentov jedinečnou príležitosťou, aby ju videli. Časť odborníkov však upozornila na riziká počas prepravy a vystavenia krehkých exponátov.

Archeológ a doktorand na Varšavskej univerzite Gidey Gebreegziabher objasnil, že Lucy bude okrem iného vystavená rôznym klimatickým podmienkam, čo by potenciálne mohlo mať negatívny vplyv na stav tejto fosílie. AP doplnila, že dokonca aj v Etiópii môže verejnosť vidieť skutočnú fosíliu Lucy len príležitostne. V Národnom múzeu Etiópie je vystavená len jej replika, zatiaľ čo skutočné pozostatky sú uložené v trezore.

Okolnosti prevozu Lucy do Európy vyvolali u časti Etiópčanov kritiku - mnohí ľudia o jej ceste do Európy ani nevedeli a zarazilo ich, že sa odohral v takej tichosti. „Je to neuveriteľné! Zdá sa, že vláda zámerne vylučuje svojich ľudí z diskusie o ich vlastnom dedičstve,“ vyhlásil Gebreegziabher.

Lucy, označovaná aj ako "prateta ľudstva", žila podľa vedcov na území dnešnej Etiópie. Bola vysoká asi 106 centimetrov, vážila 28 kilogramov a podobala sa viac na šimpanza ako na dnešného človeka. Jej malý mozog a stavba hornej časti tela sa podobali šimpanzom, kosti panvy a nohy už boli podobné rodu Homo. Podľa vedcov Lucy už chodila vzpriamene a jej pohlavie určili na základe stavby panvových kostí. Z pôvodnej kostry sa zachovalo asi 40 percent.

Na Antarktíde našli pozostatky britského vedca: Zahynul pred 66 rokmi Prečítajte si tiež

Na Antarktíde našli pozostatky britského vedca: Zahynul pred 66 rokmi

Lucy sa dožila asi 15 až 16 rokov, čo bol už dospelý vek tohto druhu. Obdobie, keď žila, vedci určili podľa vrstvy vulkanických hornín, v ktorých sa fosília našla. Meno Lucy dostala podľa piesne od skupiny Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, ktorú si večer po objave púšťali členovia expedičného tímu.
 

Viac o téme: FosíliaPrahaVedaFosílne ostatky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Ľudí zaujala a zároveň
Vedecká expedícia sa zmenila na komédiu: FOTO Diváci nemohli uveriť, čo spozorovali pod hladinou, veď to je..!
Zaujímavosti
Na Antarktíde našli pozostatky
Na Antarktíde našli pozostatky britského vedca: Zahynul pred 66 rokmi
Zahraničné
Konzumácia probiotík môžu znižovať
Vedci opäť šokovali: Nie všetky probiotiká sú priateľmi, niektoré podporujú šírenie nebezpečných baktérií!
Zaujímavosti
Školská inšpekcia odhalila zlyhania:
Školská inšpekcia odhalila zlyhania: Väčšina detí v špeciálnych školách musela ísť na rediagnostiku
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Robo Opatovský si doprial LUXUS na lodi: Na to, čo videl, nikdy nezabudne
Robo Opatovský si doprial LUXUS na lodi: Na to, čo videl, nikdy nezabudne
Prominenti
Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu
Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu
Feminity TV
Katka Brychtová popiera zákony prírody, TOTO ešte nikdy nepodstúpila: A musím, je to povinné?!
Katka Brychtová popiera zákony prírody, TOTO ešte nikdy nepodstúpila: A musím, je to povinné?!
Prominenti

Domáce správy

Pošta VARUJE pred TÝMTO
Pošta VARUJE pred TÝMTO podvodom: Zaznamenali už stovky prípadov, ľudí okrádajú o peniaze
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Pohľad na zhorený penzión
Veľký POŽIAR penziónu Jánošíkov dvor v obci Zázrivá: OHEŇ vypukol počas podávania raňajok! TOTO sa podarilo zachrániť
Domáce
Obrovská TRAGÉDIA: Počas kúpania
Obrovská TRAGÉDIA: Počas kúpania v Hrone vyhasli 2 ľudské životy! Všetci smútia za matkou a jej dieťaťom
Domáce
OBROVSKÁ STRATA: Zomrel dlhoročný PRIMÁR a šéf kliniky! Bol špičkový odborník s veľkým srdcom
OBROVSKÁ STRATA: Zomrel dlhoročný PRIMÁR a šéf kliniky! Bol špičkový odborník s veľkým srdcom
Košice

Zahraničné

Boeing dostal košom aj
Boeing dostal košom aj v TEJTO spoločnosti! O jeho KONCI rozhodla nečakaná ZMENA!
Zahraničné
Ilustračné foto
Šokujúca TRAGÉDIA v spálni: Manželka nešťastnou náhodou udusila muža: Hrozivé detaily
Zahraničné
FOTO MIMORIADNY ONLINE Putin je
MIMORIADNY ONLINE Putin je na koni, Trump podporuje odstúpenie TOHTO územia Ukrajiny v prospech Ruska
Zahraničné
V Chartúme, hlavné mesto
Sudánske utečenecké tábory čelia opakovaným útokom a hladomoru: Situácia sa zhoršuje
Zahraničné

Prominenti

Slunce, seno... MEGA KVÍZ:
Slunce, seno... MEGA KVÍZ: Zaboduješ alebo... Máš místo mozku z piva kostku?!
Domáci prominenti
Herečka z Harryho Pottera
Herečka z Harryho Pottera vedela, že zomiera: Na smrteľnej posteli ešte vtipkovala!
Osobnosti
STRACH hviezdy z Let's
STRACH hviezdy z Let's Dance: S dvojtýždňovým synčekom SKONČILA v nemocnici
Domáci prominenti
Kseniya Alexandrova
Zomrela finalistka (†30) Miss Universe: TRAGÉDIA len 4 mesiace po svadbe!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Historický okamih v Prahe:
Historický okamih v Prahe: Najslávnejšia fosília sveta bude vystavená v Národnom múzeu!
Zaujímavosti
Dámy, chcete dosiahnuť intenzívnejší
Dámy, chcete dosiahnuť intenzívnejší orgazmus? Odborníci vedia, ako na to: Začnite s TÝMITO cvikmi!
Zaujímavosti
Nechcete mať v budúcnosti
Nechcete mať v budúcnosti Alzheimerovu chorobu? Stavte na TAKÚTO stravu
vysetrenie.sk
Odborníci bijú na poplach:
Odborníci bijú na poplach: TOTO musíte zmeniť pri praní, inak spíte s baktériami a roztočmi!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Zažiarte bez návštevy kaderníka: Aha, ako si môže dokonalý účes vytvoriť každá žena
Domáce
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Roky ani netušil, že jeho syn je miliardár: Nebol som príliš dobrý rodič, povedal biologický otec Jeffa Bezosa! (foto)
Roky ani netušil, že jeho syn je miliardár: Nebol som príliš dobrý rodič, povedal biologický otec Jeffa Bezosa! (foto)
Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Vláda má plán, ako sa vyhnúť vyrovnanému rozpočtu: Fico bude musieť obhájiť dôveru svojho kabinetu v parlamente!
Vláda má plán, ako sa vyhnúť vyrovnanému rozpočtu: Fico bude musieť obhájiť dôveru svojho kabinetu v parlamente!
Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)
Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)

Šport

Prešovčania ubránili zbesilý tlak Dunajskej Stredy: Nováčik zaznamenal veľmi cennú remízu
Prešovčania ubránili zbesilý tlak Dunajskej Stredy: Nováčik zaznamenal veľmi cennú remízu
Niké liga
Predbehla ju jedine fenomenálna Bolová: Emma Zapletalová prekonala národný rekord!
Predbehla ju jedine fenomenálna Bolová: Emma Zapletalová prekonala národný rekord!
Beh
Náplasť na ubolené belasé srdce: Slovan zvládol domáci súboj a udržal čisté konto
Náplasť na ubolené belasé srdce: Slovan zvládol domáci súboj a udržal čisté konto
Niké liga
Spoluhráči nechali Valjenta v štichu: Mallorca dohrávala v deviatich, Barcelona to mala ľahké
Spoluhráči nechali Valjenta v štichu: Mallorca dohrávala v deviatich, Barcelona to mala ľahké
La Liga

Auto-moto

BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Máte silné pracovné návyky? Otestujte sa v našom miniteste
Máte silné pracovné návyky? Otestujte sa v našom miniteste
Pracovné prostredie
7 zvykov, ktoré sabotujú váš týždeň ešte predtým, ako vôbec začne: Toto cez víkend nerobte!
7 zvykov, ktoré sabotujú váš týždeň ešte predtým, ako vôbec začne: Toto cez víkend nerobte!
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Ako zavariť fazuľové lusky a zachovať ich sviežu farbu aj chuť
Ako zavariť fazuľové lusky a zachovať ich sviežu farbu aj chuť
Rady a tipy
Ako skladovať marhule a triky, vďaka ktorým vám dozrejú aj doma
Ako skladovať marhule a triky, vďaka ktorým vám dozrejú aj doma
Skladovanie potravín

Technológie

Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Android
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Vesmír
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Aplikácie a hry
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
Kryptomeny

Bývanie

Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?

Pre kutilov

Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muži, ktorí vám (ne)zlomia srdce: Kto to robí nevedome a kto úmyselne?
Partnerské vzťahy
Muži, ktorí vám (ne)zlomia srdce: Kto to robí nevedome a kto úmyselne?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pošta VARUJE pred TÝMTO
Domáce
Pošta VARUJE pred TÝMTO podvodom: Zaznamenali už stovky prípadov, ľudí okrádajú o peniaze
Boeing dostal košom aj
Zahraničné
Boeing dostal košom aj v TEJTO spoločnosti! O jeho KONCI rozhodla nečakaná ZMENA!
Ilustračné foto
Zahraničné
Šokujúca TRAGÉDIA v spálni: Manželka nešťastnou náhodou udusila muža: Hrozivé detaily
MIMORIADNY ONLINE Putin je
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Putin je na koni, Trump podporuje odstúpenie TOHTO územia Ukrajiny v prospech Ruska

Ďalšie zo Zoznamu