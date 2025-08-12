Vedecká expedícia sa zmenila na komédiu: FOTO Diváci nemohli uveriť, čo spozorovali pod hladinou, veď to je..!

ARGENTÍNA - Nezisková organizácia Schmidt Ocean pobavila internet po tom, čo zdieľala zábery z hĺbkovej potápačskej expedície. Ľudí totiž zaujala a zároveň rozosmiala zvláštne vyzerajúca morská hviezdica, ktorá v nich vyvolala asociácie s obľúbenou rozprávkovou postavou.
„Hviezdou“ najnovších záberov expedície do Podmorských oáz kaňonu Mar Del Plata v Argentíne sa stala morská hviezdica, ktorá mnohým divákom pripomína Patricka Stara z rozprávkového seriálu SpongeBob SquarePants od Nickelodeonu. Tím Schmidt Ocean ju zdokumentoval počas ponoru diaľkovo ovládaného vozidla ROV SuBastian na stene priekopy, informoval britský the Mirror.
Jeden z komentujúcich napísal: „Milujem, že sa tu ľudia z celého sveta zišli len preto, aby videli Patricka.“ Druhý užívateľ dokonca označil presný čas, kedy sa objaví: štyri hodiny, jedna minúta a 38 sekúnd od začiatku záznamu. Mnohí boli zo vzhľadu živočícha nadšení a v komentároch žartovali o jej podobnosti s postavou z Nickelodeonu. Jeden z nich napísal: „Patrick stratil šortky!“ Ďalší dodal: „To je Patrick s veľkým zadkom.“
Opis livestreamu znel: „Vitajte pri ponore ROV SuBastian č. 811. Prechádzame po západnej stene priekopy. Začíname v predpokladanej oblasti koralových pahorkov a pokračujeme po predtým zmapovaných útvaroch. Skúmame topografiu, ktorá nás zaujala na základe dát z nášho sonaru EM124 na palube lode Falkor (too).“ Nezisková organizácia medzitým privítala nových divákov na sociálnych sieťach.
Na Facebooku zverejnila príspevok, v ktorom sa poďakovala za nečakaný nárast záujmu: „Srdečne vítame všetkých našich nových fanúšikov, ktorí sa k nám pridali počas expedície v kaňone Mar Del Plata pod vedením Dr. Daniela Laurettu z CONICET. Krátke predstavenie prichádza trochu neskoro, pretože aj my sme boli zaneprázdnení sledovaním živých prenosov! Dáta, ktoré tím zozbiera, poskytnú základ pre budúci výskum, ochranu a správu prírodných zdrojov. Sme radi, že ste sa k nám pridali!“
Séria príspevkov organizácie na platforme X sa takisto stala virálnou. Zábery z hĺbkových ponorov zachytili napríklad sépie pri pobreží Argentíny, pričom vedecký tím pokračuje v prieskume. Schmidt Ocean tento rok realizuje svoju prvú expedíciu v argentínskych vodách. Nezisková organizácia potvrdila, že sa na ňu vydala 24. júla.