Evolučná bomba z Afriky: FOTO Čo našli vedci, mení všetko, čo sme si mysleli o pôvode človeka!

AFRIKA - Zubná senzácia z Afriky! Archeológovia odhalili nový druh pravekého človeka, ktorý pred 2,8 milióna rokmi žil vedľa našich priamych predkov. Objav úplne mení predstavy o tom, ako prebiehala evolúcia – namiesto jednoduchej línie ukazuje „košatý strom“ plný prekvapení.
Evolučná história ľudstva dostala nový, vzrušujúci zvrat. Tím vedcov z Arizona State University oznámil, že v etiópskej oblasti Ledi-Geraru narazili na pozostatky doteraz neznámeho druhu rodu Australopithecus, ktorý žil súčasne s najstaršími známymi členmi rodu Homo – našimi priamymi predkami, informoval Daily Mail.
Objav pozostáva z 13 zubov starých približne 2,8 milióna rokov. Nejde však o Homo, ale o príbuzný druh známej „Lucy“ (Australopithecus afarensis), no s výrazne odlišnými znakmi. Zuby naznačujú, že v tejto časti Afriky sa vyvíjal nový typ raného človeka, ktorý prežíval po boku iných druhov.
Vedci pripomínajú, že toto obdobie bolo kľúčové – práve vtedy sa objavili najstaršie kamenné nástroje a Homo druhy začali meniť svoj jedálny lístok, pravdepodobne smerom k mäsu a mäkším rastlinám. Ledi-Geraru bola kedysi zelenou krajinou plnou riek a jazier, dnes je z nej vyprahnutá pustatina.
„Evolúcia nie je priama čiara od opice k človeku. Je to hustý strom, kde niektoré vetvy zanikli a iné pokračovali,“ vysvetlila paleoekologička Kaye Reed. Analýza potvrdila, že Homo mali o niečo väčší mozog a menšie zuby než Australopithecus, čo mohlo súvisieť s rozdielom v strave a spôsobe života. Objav potvrdzuje, že rôzne druhy hominidov zdieľali rovnaký priestor a čas – čo prináša nové otázky, či si konkurovali, alebo žili v rôznych častiach krajiny.
Vedci teraz plánujú preskúmať zubnú sklovinu, aby zistili viac o ich stravovacích návykoch a vzájomných vzťahoch. Objav nepredstavuje jediný „chýbajúci článok“, ale dôkaz, že ľudská evolúcia bola pestrá a plná paralelných príbehov.