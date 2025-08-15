Piatok15. august 2025, meniny má Marcela, zajtra Leonard

Evolučná bomba z Afriky: FOTO Čo našli vedci, mení všetko, čo sme si mysleli o pôvode človeka!

Archeológovia odhalili nový druh pravekého človeka, ktorý pred 2,8 milióna rokmi žil vedľa našich priamych predkov
Archeológovia odhalili nový druh pravekého človeka, ktorý pred 2,8 milióna rokmi žil vedľa našich priamych predkov (Zdroj: X/@NeuroscienceNew, @LiveScience)
AFRIKA - Zubná senzácia z Afriky! Archeológovia odhalili nový druh pravekého človeka, ktorý pred 2,8 milióna rokmi žil vedľa našich priamych predkov. Objav úplne mení predstavy o tom, ako prebiehala evolúcia – namiesto jednoduchej línie ukazuje „košatý strom“ plný prekvapení.

Evolučná história ľudstva dostala nový, vzrušujúci zvrat. Tím vedcov z Arizona State University oznámil, že v etiópskej oblasti Ledi-Geraru narazili na pozostatky doteraz neznámeho druhu rodu Australopithecus, ktorý žil súčasne s najstaršími známymi členmi rodu Homo – našimi priamymi predkami, informoval Daily Mail.

Objav pozostáva z 13 zubov starých približne 2,8 milióna rokov. Nejde však o Homo, ale o príbuzný druh známej „Lucy“ (Australopithecus afarensis), no s výrazne odlišnými znakmi. Zuby naznačujú, že v tejto časti Afriky sa vyvíjal nový typ raného človeka, ktorý prežíval po boku iných druhov.

Vedci pripomínajú, že toto obdobie bolo kľúčové – práve vtedy sa objavili najstaršie kamenné nástroje a Homo druhy začali meniť svoj jedálny lístok, pravdepodobne smerom k mäsu a mäkším rastlinám. Ledi-Geraru bola kedysi zelenou krajinou plnou riek a jazier, dnes je z nej vyprahnutá pustatina.

„Evolúcia nie je priama čiara od opice k človeku. Je to hustý strom, kde niektoré vetvy zanikli a iné pokračovali,“ vysvetlila paleoekologička Kaye Reed. Analýza potvrdila, že Homo mali o niečo väčší mozog a menšie zuby než Australopithecus, čo mohlo súvisieť s rozdielom v strave a spôsobe života. Objav potvrdzuje, že rôzne druhy hominidov zdieľali rovnaký priestor a čas – čo prináša nové otázky, či si konkurovali, alebo žili v rôznych častiach krajiny.

Vedci teraz plánujú preskúmať zubnú sklovinu, aby zistili viac o ich stravovacích návykoch a vzájomných vzťahoch. Objav nepredstavuje jediný „chýbajúci článok“, ale dôkaz, že ľudská evolúcia bola pestrá a plná paralelných príbehov.

