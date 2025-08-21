Keď sa leto zmení na PEKLO: Hluk a zápach od susedov vás môžu pripraviť o nervy! Kedy už máte právo zakročiť?

BRATISLAVA - Teplé večery lákajú k posedeniu na záhrade, no nie vždy je to idylka. Niekedy sa z príjemného letného večera stane nervy drásajúci boj s hlukom, dymom alebo zápachom od susedov. Kde ešte treba zachovať toleranciu a kedy už máte právo ozvať sa?
Po náročnom dni si chcete vychutnať ticho a pokoj na terase, no z vedľajšieho dvora sa valí hudba, smiech a vôňa grilovaného mäsa – lenže vám to už poriadne lezie na nervy. V lete býva takýchto situácií viac a susedské spory môžu ľahko prerásť do ostrej výmeny názorov.
Podľa spotrebiteľskej organizácie dTest sa dá problém rozdeliť na dva typy:
- Priame zásahy – napríklad ak sused nasmeruje odtok z odkvapovej rúry rovno na váš pozemok, alebo vám priamo pod okná vyvedie horúci vzduch z klimatizácie. To je spravidla neprípustné a máte právo žiadať nápravu.
- Nepriame zásahy – typické sú hluk, dym či zápach, ktoré sa šíria prirodzene ako vedľajší produkt susedovej činnosti. Tu sa posudzuje, či ide o bežnú súčasť života v danej lokalite, alebo o prehnanú záťaž. Inak sa to vníma na dedine, inak v husto zastavanom meste.
Občas teda treba prehryznúť, že sused na záhrade z času na čas ugriluje, no ak niekto denne údi mäso pod vašimi oknami alebo pravidelne usporadúva hlasné oslavy, už to môže byť za hranou únosnosti.
Ďalšou častou príčinou hádok je hluk, a to nielen v noci. Aj keď nočný kľud obvykle platí od 22:00 do 6:00, aj cez deň by mal byť každý ohľaduplný – napríklad večerné rezanie dreva motorovou pílou môže byť problém, aj keď formálne nejde o nočný hluk.
Ako postupovať?
Najlepšie je začať pokojnou dohodou – často pomôže obyčajná slušná komunikácia. Ak to nepomôže, môžete suseda písomne požiadať o nápravu a jasne opísať, čo vám vadí. Podľa slovenského Občianskeho zákonníka máte právo na nerušené užívanie svojho pozemku a sused vás nesmie nadmieru obťažovať hlukom, dymom, zápachom alebo inými tzv. imisiami. Pri priamych imisiách (napr. voda zvedená na váš pozemok) je zásah spravidla neprípustný, pri nepriamych (hluk, zápach) sa posudzuje ich primeranosť k miestnym pomerom.
Ak sa situácia nezlepší, môžete sa obrátiť na políciu, obecný úrad alebo príslušný úrad verejného zdravotníctva – podľa toho, o aký problém ide. V krajnom prípade je možné podať na súd tzv. zdržovaciu žalobu, ktorou sa domáhate, aby sa sused nežiaducemu správaniu zdržal.
dTest pripomína, že nie každý zvuk či zápach sa dá riešiť úradnou cestou – napríklad plač dieťaťa či štekot psa sa bežne nepovažuje za porušenie predpisov. Mnohé situácie tak aj v 21. storočí zostávajú o dobrej vôli, tolerancii a ochote hľadať kompromisy.