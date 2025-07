Simpsonovci to opäť trafili! Fanúšikovia šalejú: Predpovedali slávne postavičky aj hit Labubu?

(Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Neuveriteľné sa opäť stalo realitou! Obľúbený animovaný seriál Simpsonovci má podľa fanúšikov na rováši ďalšiu šokujúcu predpoveď. Po Donaldovi Trumpovi, víziách o Game of Thrones či smart hodinkách vraj tvorcovia vystihli aj aktuálny TikTok ošiaľ – plyšové príšerky menom Labubu!

Sociálne siete aktuálne valcuje šialenstvo okolo rozkošných, no trochu strašidelných plyšových figúrkach s názvom Labubu. Malé, príšerkovité hračky sa stali virálnymi a fanúšikovia tvrdia, že ich predchodcu ukázali Simpsonovci už v roku 2017, informoval portál indy100.com.

V epizóde s názvom Treehouse of Horror XXVIII, ktorá bola odvysielaná v októbri 2017, Homer donesie domov zvláštnu sošku démona Pazuzu. Po jej príchode sa v dome začnú diať paranormálne javy a dokonca dôjde k posadnutiu Maggie a neskôr aj Barta. Démon si však rýchlo rozmyslí, či mu Bartov „temný duch“ stojí za to. Postavička Pazuzu má vraj nápadne podobné črty ako súčasné Labubu hračky a to stačilo na to, aby internet explodoval.

Na TikToku sa začali objavovať videá, v ktorých ľudia tvrdia, že Simpsonovci to „opäť trafili“. Používateľ @dlyclpz napísal: „Simpsonovci to predpovedali ZAS! Tento nový fenomén Labubu je jasná vec." Ďalší používateľ pridal: „Oni predpovedajú už úplne všetko.“ Iný fanúšik dodal s humorom: „Kúpil som si Labubu pred tromi dňami, neprijímam žiadne démonické energie, ďakujem.“

Prečítajte si tiež SIMPSONOVCI to opäť dokázali: Pred viac ako 20-timi rokmi uhádli možného Bidenovho nástupcu! NEUVERITEĽNÁ podoba

Hoci si niektorí myslia, že Labubu sú ako Pazuzu – temní a démonickí – ďalší poukazujú na iróniu. V spomínanej epizóde má Maggie v pozadí nálepky svojho obľúbeného seriálu Happy Little Elves a práve Labubu sú podľa tvorcov hračiek vraj skôr roztomilí elfovia, nie démoni.

Tento prípad je len ďalším z dlhého zoznamu údajne predpovedaných udalostí v Simpsonovcoch. Fanúšikovia sú presvedčení, že tvorcovia majú buď krištáľovú guľu... alebo len až desivo dobrý prehľad o tom, kam smeruje popkultúra. A čo vy? Veríte, že Simpsonovci naozaj vidia do budúcnosti?