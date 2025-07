Neuveriteľné šťastie! Rodina v lotérii vyhrala rozprávkový 250 miliónov eur: Z ich plánov však budete prekvapení

(Zdroj: Getty Images)

DUBLIN - Na írsku rodinu sa usmialo šťastie. V lotérii EuroMillions vyhrali rozprávkových 250 miliónov eur. To, ako si teraz predstavujú svoj život, však mnohých zaskočí.

Rodina sa o výhre dozvedela počas sledovania večerných správ, z ktorých zistili, že výherný tiket bol zakúpený v Írsku. Potom, ako si v mobilnej aplikácii skontrolovali čísla, zostali šokovaní. „Nemohol som uveriť tomu, čo vidím. Bežal som za manželkou do spálne a spolu sme opakovane kontrolovali výherné čísla,“ uviedol víťaz. S manželkou ešte asi hodinu sedeli na posteli a nemohli uveriť, čo sa stalo. Život im navždy zmenila kombinácia čísel 3, 22, 23, 44, 49 a dodatkové 3 a 5. Informuje o tom BBC.

Mnoho ľudí si pri takýchto správach ihneď začne predstavovať, čo by na mieste výhercov robili oni a na čo by peniaze použili. Aj rodina z Írska si chce teraz splniť niektoré svoje sny, ak by ste však čakali, že za starým životom urobia jej členovia hrubú čiaru a úplne od základov ho prekopú, ste na omyle. Aj naďalej si chcú zachovať svoju rutinu a byť nohami pevne na zemi. Z Írska sa odísť nechystajú a v krajine chcú zostať aj naďalej. Jeden z členov rodiny dokonca zašiel tak ďaleko, že prezradil, že aj naďalej si chce na obed dopriať svoje obľúbené jedlo - šunkovo-syrový sendvič.

Niečo si však predsa len doprajú, napríklad rodinnú dovolenku, o ktorej rozmýšľajú už roky. Zvažujú tiež kúpu dovolenkového domu v teplých krajinách.