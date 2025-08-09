Dramatický nočný útok medveďa zachytený na kamere: VIDEO Zúfalá žena ho plašila krikom!

Žena dostala v noci šok, keď skontrolovala záznam z bezpečnostnej kamery vo svojej záhrade a zbadala niečo, čo rozhodne nečakala – obrovského medveďa, ktorý sa pokúšal dostať do jej kurína.
Medvede patria medzi najsilnejšie predátory sveta, a tento konkrétny exemplár sa rozhodol, že si dopraje nočnú hostinu. Kamera zachytila, ako medveď najprv tlačí na drevenú konštrukciu, neskôr sa postavil na zadné a snažil sa prehryznúť dvere. Po chvíli sa vzdialil, no vrátil sa a znovu sa pokúsil dostať dnu, trhal drevený rám labami aj zubami, informuje Mirror.
Napätie vyvrcholilo vo chvíli, keď žena, ktorá si práve pozerala záznam, vykríkla hlasom plným odhodlania. A čuduj sa svete – medveď sa zľakol a utekal preč, preskočil malý plot a zmizol v tme. Bezpečnostná spoločnosť Ring zverejnila video na Instagrame s popisom: „Tento medveď sa v noci pokúsil vlámať do kurína!“ Klip si pozrelo viac než 83-tisíc ľudí a v komentároch sa strhla lavína reakcií.
„To je ale obrovský medveď!“ napísal jeden používateľ. Ďalší dodal: „Chúdence sliepky, museli byť úplne vystrašené.“ Viacerí si pochvaľovali ženský krik, ktorý medveďa odplašil. „To bol poriadny výkrik odhodlania. Aj ja by som ušiel,“ uviedol niekto. Komentáre sa niesli v duchu obdivu, úľavy, ale aj návrhov – jeden používateľ napísal: „Ten kurín by mali postaviť z ocele, nabudúce ho roztrhá.“ Na svete existuje osem druhov medveďov, vrátane pandy veľkej, medveďa hnedého (kam patrí aj známy grizly), či medveďa čierneho. Tento nočný návštevník bol zrejme jedným z nich a bol poriadne hladný.