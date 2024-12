Záhadný tvor vydesil ľudí: FOTO Má obrovské tesáky a hlavu ako pes! Ako vystrihnuté z nočnej mory

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dvadsaťdeväťročná Catherine Sabbarton-Wrightová objavila počas prechádzky po pláži Cley pri dedine Salthouse záhadné zviera. Malo chlpaté telo, hlavu pripomínajúcu psa, špicaté zuby a výrastky, ktoré vyzerali ako plutvy. Catherine uviedla, že tvor bol veľký ako jeleň alebo malá krava. „Najskôr som si myslela, že je to jeleň, kým som nezbadala zuby – mal očné zuby,“ uviedla pre denník The Sun. Telo bolo silne rozložené, z kože a srsti zostali iba zvyšky. Catherine dodala, že podobné nálezy nie sú v oblasti úplne nezvyčajné, no tento tvor bol výnimočný svojou veľkosťou.

Obrátila sa preto na sestru, ktorá pracuje ako veterinárka. Tá zdieľala fotografie v skupine pre prírodovedcov na Facebooku. Objavili sa rôzne teórie. Podľa jednej môže ísť o morskú pannu, zatiaľ čo iná teória hovorila o tuleňovi. Odborník na morské cicavce Rob Deaville sa domnieva, že ide o tuleňa, no pre pokročilý stav rozkladu je presná identifikácia náročná.

Catherine, ktorá nedávno navštívila kolóniu tuleňov v oblasti Blakeney Point, si tiež myslí, že by mohlo ísť o tuleňa. Priznáva však, že nečakala, že by zviera mohlo dosiahnuť takú veľkosť. Záhada zatiaľ zostáva nevyriešená, no nález poukazuje na potrebu ďalšieho skúmania neobvyklých morských živočíchov v regióne.