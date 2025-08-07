Plážová apokalypsa: Ruská pesnička vyvolala šialenstvo, ženy v plavkách sa mlátili hlava nehlava!

ODESA - Na pláži v ukrajinskej Odese došlo k hromadnej bitke. Podľa miestnych médií bol incident vyvolaný po tom, ako niekto pustil do éteru ruskú pieseň.
V Odese na pobreží Čierneho mora hrala ruská hudba napriek tomu, že je od začiatku vojny na území Ukrajiny zakázaná. Melódia z reproduktorov vyvolala hromadnú potýčku, ktorú začali ženy. Na videu vidieť, ako sa medzi sebou hádajú, strkajú a ťahajú za vlasy, informuje britský denník Sun.
Neskôr sa do bitky kopancami, sácaním a údermi zapojili aj muži. V jednom okamihu to vyzerá, že sa situácia upokojuje, ale dvaja muži sa následne postavia, znovu sa začnú biť a skupina žien, si opäť začína rozdávať rany. Spravodajský portál Strana uviedol, že sa dovolenkári na pláži pobili po tom, čo zaznela „ruská pieseň“.
