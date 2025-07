Šok pri rutinnom hliadkovaní polície: VIDEO V jaskyni objavili matku s dvoma deťmi, vyhýbali sa okolitému svetu!

V indickom štáte Karnataka objavila polícia Rusku a jej dve dcéry, ktoré žili v jaskyni (Zdroj: X/@gharkekalesh)

Štyridsaťročná Nina Kutinaová a jej dve dcéry vo veku šesť a štyri roky boli nájdené úplnou náhodou 9. júla v hornatej oblasti Ramatirtha. Ide o obľúbené turistické miesto na pobreží Karnataky, informuje agentúra AP.

Policajt Sridhar S.R. uviedol, že rodina žila v jaskyni viac ako týždeň. Polícia podniká kroky na repatriáciu Kutiniovej do Ruska kvôli prekročeniu platnosti víz. Spolu s deťmi bola následne premiestnená do neďalekého zariadenia pre cudzincov, ktorí žijú v Indii nelegálne. Ruské veľvyslanectvo v Dillí zatiaľ prípad nekomentovalo.

Matka údajne trávila čas v jaskyni meditáciou pri sviečkach a policajtom povedala, že má záujem „žiť v lese a uctievať Boha“. Priznala, že v minulosti pôsobila ako lektorka ruského jazyka v indickom štáte Goa, ktorý je obľúbenou turistickou destináciou. „Nebolo to nič iné, iba jej láska k dobrodružstvu, ktorá ju sem priviedla,“ povedal Sridhar.

Russian woman, 40, and kids (6, 4) found in Uttara Kannada’s Ramatirtha hills cave seeking spiritual peace. Rescued by police post-landslide. Deportation proceedings started, Karnataka pic.twitter.com/DyWPrbjAVp — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 12, 2025

Prečítajte si tiež ŠIALENÍ členovia sekty: Rodičia ODOPRELI lieky vlastnej dcére (†8) a čakali na BOŽÍ zázrak, ZOMRELA na cukrovku!

Podľa polície sa na stenách jaskyne nachádzali obrázky hinduistických božstiev. Na fotografii, ktorú poskytla polícia médiám, stojí Kutinaová pred provizórnym závesmi zo sárí, ktoré zakrývali vstup do jaskyne. V policajnej správe je uvedené, že po tom, ako Rusku objavili, kontaktovala svojich priateľov a napísala im: „Náš pokojný život v jaskyni sa skončil, náš jaskynný domov bol zničený.“ Agentúra Associated Press požiadala matku o vyjadrenie, ale zatiaľ túto možnosť odmietla. Pre indickú tlačovú agentúru Press Trust of India uviedla, že dni v jaskyni trávila maľovaním, spevom, čítaním kníh a pokojne žila so svojimi deťmi.