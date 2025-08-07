Štvrtok7. august 2025, meniny má Štefánia, zajtra Oskar

Neuveríte, aké morské stvorenie sa objavilo pri britskom pobreží: FOTO Ľudia ostali v šoku, vzácny nález!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
CORNWALL - Návštevníci pláže v St Ives v Cornwalle ostali v nemom úžase, keď sa len pár metrov od brehu objavil obrovský morský tvor. Neskôr bol identifikovaný ako mesačník svietivý. Ide o rybu, ktorá sa pri britskom pobreží vyskytuje len zriedka. Niektorým sa podarilo zdokumentovať jej jedinečnú plutvu

Gigantický mesačník svietivý (Mola mola) prekvapil svojou prítomnosťou návštevníkov pláže St Ives v Cornwalle. Na záberoch vidieť  jeho jedinečnú plutvu, ako sa pohybovala medzi vlnami. Pozorovanie bolo nahlásené organizáciou National Coastwatch St Ives, ktorá rybu sledovala zo svojej stanice, informuje britský Mirror.

Viditeľná bola iba určitý čas, kým sa opäť neponorila do hlbších vôd. Tento druh patrí medzi najťažšie kostnaté ryby na svete a len zriedka sa vyskytuje tak blízko britského pobrežia. Sú to migrujúce živočíchy, ktoré sú známe pod rôznymi názvami po celom svete. Ešte v júni si James Short z organizácie Adventure Pirate v blízkosti pobrežia v mestečku Poole všimol nezvyčajne veľkú rybu.

Spočiatku si vraj neuvedomil, že ide o mesačníka  a z diaľky myslel, že je to žralok.  Pre Bournemouth Echo povedal: „Keď som sa priblížil, zmiatli ma tmavý chrbát a biele brucho. Myslel som si, že ide o žraloka, ale potom som si všimol tvar, zvláštnu malú spodnú plutvu, a došlo mi, že je to mesačník! A poriadne veľký.“ James sa pokúsil tvora natočiť, ale video nemalo dobrú kvalitu. „Škoda, že som nemal potápačskú výbavu a GoPro,  hneď by som za ňou skočil do vody. Nikdy predtým som nič také nevidel, a pritom trávim veľa času podmorským lovom okolo Poole a Dorsetu.“

Táto udalosť prichádza krátko po tom, ako úrady East Riding of Yorkshire zverejnili na plážach a sociálnych sieťach výstrahy upozorňujúce na prítomnosť trnovcov. Tieto živočíchy sa zahrabávajú do piesku a majú asi dva a pol centimetrové chrbtové ostne, ktorými dokážu bolestivo popichať. Ľudia, ktorí majú túto skúsenosť opisujú bolesť ako „neznesiteľnú“ a desaťnásobne horšiu ako po bodnutí osou. „Momentálne umiestňujeme výstražné plagáty na informačné tabule a zverejňujeme správy na sociálnych sieťach, aby sme varovali ľudí pred možnými rizikami bodnutia trnovcom na našich plážach,“ uviedol hovorca mestskej rady. „Dôrazne žiadame ľudí, aby pre istotu nechodili po piesku naboso.“

