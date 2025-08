Nečakaný útok v prírode: Šesťročného chlapca napadol vlk, pomohli náhodní svedkovia, súd povolil odstrel!

Dieťa pohrýzol a odtiahol vlk, keď sa hralo na ihrisku. Panstvo má podozrenie, že ide o toho istého „problémového vlka“, ktorého chce Utrecht zastreliť. (Zdroj: Profimedia.sk)

Podľa matky Nynke (41) sa spočiatku zdalo, že k nim beží priateľský pes. „Myslela som si, že je to len hravý psík a že sa deti môžu k nemu priblížiť. No zrazu som počula zúfalý krik môjho staršieho syna,“ opísala pre denník The Times.

Vlk na chlapca skočil a začal ho ťahať smerom do lesa. Na pomoc pribehli dvaja okoloidúci muži s palicami, ktorí šelmu bili, až kým dieťa neuvoľnili z jej zovretia. „Bola som v úplnej panike,“ dodala matka. Miestne úrady majú podozrenie, že za útokom stojí vlk prezývaný Bram, úradne evidovaný ako jedinec pod číslom GW3237m.

Ide o jedinca, ktorý je už podozrivý z viacerých útokov na ľudí a psy. Nedávno napríklad pohrýzol turistku pri estate Den Treek pri Leusdene. Súd v provincii Utrecht povolil jeho odstrel s odôvodnením, že predstavuje vážnu hrozbu pre ľudí. „Riziko vážneho zranenia je také vysoké, že vlka treba zlikvidovať,“ uvádza sa v rozhodnutí. Proces síce formálne ešte prebieha, no sudca priznal, že jeho rozhodnutie je v podstate konečné.

Vlčie útoky nie sú ojedinelé. V Rusku nedávno farmár zabil vlka golierovým úchopom po tom, čo mu predátor zabil dvoch psov a napadol koňa. Bez možnosti siahnuť po puške sa pustil do boja holými rukami, pričom ho kamera zachytila, ako šelmu škrtí a opakovane udiera. Pred pár rokmi v ruskom parku vlk zrazil k zemi päťročného chlapca a hrýzol mu nohu, zatiaľ čo dieťa zúfalo kričalo. Aj tento incident vyvolal v krajine debatu o potrebe účinnej ochrany ľudí pred vlkmi v oblastiach, kde sa ich populácia rýchlo rozrastá.