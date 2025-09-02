Na Slovensku bude jednoduchší odstrel a plašenie kormorána veľkého: Výnimka od ministerstva platí do roku 2035

BRATISLAVA - Usmrcovanie a rušenie rybožravého predátora kormorána veľkého má byť na Slovensku jednoduchšie a účinnejšie. Vyplýva to z rozhodnutia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR o udelení výnimky pre Slovenskú poľovnícku komoru. Výnimka platí do 30. apríla 2035.
Od 1. septembra do 15. marca nasledujúceho roku sa môže na Slovensku usmrtiť 1800 kusov kormorána veľkého. Výnimka tiež určuje niektoré lokality, kde je odstrel a rušenie povolený od 1. septembra do konca januára, respektíve od 1. septembra do 30. novembra (Jakubovské rybníky, Adamovské štrkoviská, Rudavné jazero a Panská Morávka).
„Vysoká populačná hustota kormorána veľkého vedie k devastácii populácií rýb, čím negatívne ovplyvňuje ekologickú rovnováhu a ekonomickú stabilitu rybárskych revírov. Podpora zjednodušenia podmienok výnimky je preto v záujme ochrany prírody a udržateľného využívania vodných zdrojov,“ uvádza MŽP v zdôvodnení rozhodnutia.
Za obdobie rokov 2021/2022 až 2023/2024 vyčíslil znalec priame škody na rybách vo výške takmer 9,6 milióna eur, škoda na reprodukcii a produkcii bola takmer 18,2 milióna eur. Podľa doteraz platnej výnimky z roku 2021 bol proces odstrelu a rušenia kormorána zložitý a v praxi takmer nevykonateľný. V minulom roku sa na Slovensku odstrelilo len 66 kormoránov. Envirorezort vydal súhlas na lov kormorána aj v mokradiach v chránenom areáli rieky Orava, ako aj vo všetkých chránených územiach patriacich do územnej pôsobnosti správ národných parkov, kde platí 4. stupeň ochrany.
Streľba povolená len mimo kŕdľov
Kormorány je možné strieľať, len ak nebudú letieť v kŕdli s inými druhmi vtákov. Odborné organizácie ochrany prírody a krajiny môžu lov kormoránov obmedziť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu záujmov ochrany prírody v dotknutom území, najmä rušeniu hniezdiacich druhov vtákov (orliak morský, haja tmavá, haja červená, orol kráľovský a podobne).
Poľovníci budú o usmrtených jedincoch viesť evidenciu (dátum odstrelu, názov lokality, počet ulovených jedincov, názov užívateľa poľovného revíru). Slovenská poľovnícka komora každoročne do konca apríla doručí ministerstvu správu o realizácii výnimky za predchádzajúcu poľovnícku sezónu so sumárnymi údajmi.