Ochranári vyzývajú štát, aby odmietol kvóty na odstrel vlkov: Ministerstvo trvá na aktívnom manažmente populácie

BRATISLAVA - Ochranárske organizácie WWF Slovensko, iniciatíva My sme les a Aevis apelujú na štát, aby odmietol akúkoľvek kvótu na odstrel vlkov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR uviedlo, že dlhodobo presadzuje aktívny manažment populácie vlka dravého v súlade s platnou legislatívou SR, európskou legislatívou a medzinárodnými záväzkami. Informovala o tom organizácia WWF Slovensko a odbor komunikácie MPRV SR.
Ochranárske organizácie varujú, že ďalší lov vlka nepomôže farmárom, nezníži škody na hospodárskych zvieratách a v skutočnosti len vychádza v ústrety poľovníckym záujmom. „Základným cieľom rezortu je, aby populácia vlka zostala v priaznivom stave, pričom sa zároveň prihliada na potrebu ochrany hospodárskych zvierat a záujmy farmárov,“ podotkol odbor komunikácie MPRV SR.
Na utorkovom (19. 8.) zasadnutí pracovnej skupiny pre stanovenie podmienok lovu vlka dravého, ktoré sa konalo na MPRV SR, uviedla Katarína Butkovská z WWF Slovensko, ktorá zastupovala ochranárske organizácie, že závery zasadnutia pracovnej skupiny ešte nie sú známe a vyzvala predsedu komisie, ako aj všetkých jej členov k zodpovednému prístupu. „Lov vlka neprinesie zníženie škôd, ale viac chaosu a ďalšieho oslabovania ochrany prírody. Úsilie je potrebné smerovať k adresnej pomoci farmárom pre zabezpečenie preventívnych opatrení,” dodala Butkovská.
Proces určovania kvóty
Proces určovania kvóty je podľa MPRV SR postavený na odborných podkladoch, ktoré pripravuje pracovná skupina zložená zo zástupcov štátnej správy, vedeckých inštitúcií a praxe. „Ministerstvo tieto podklady vyhodnocuje a na ich základe určí kvótu lovu vlka pre poľovnícku sezónu 2025/2026. Rozhodovanie vychádza výlučne z odborného posúdenia a je v súlade s právnymi predpismi,“ spresnili z odboru komunikácie MPRV SR.
Milan Olekšák z iniciatívy My sme les zdôraznil, že ak by štátu skutočne išlo o zníženie škôd a o pomoc farmárom, jeho úsilie by sa nesústredilo na lov, ale na podporu praktických preventívnych opatrení, ako sú elektrické ohradníky či strážne psy. Ministerstvo zdôraznilo, že regulácia populácie vlka dravého a podpora farmárov nie sú navzájom protikladné prístupy, ale vzájomne sa dopĺňajú. Cieľom rezortu je vytvárať podmienky, ktoré budú v čo najväčšej miere vyvažovať potreby ochrany prírody, záujmy farmárov a požiadavky na udržateľný rozvoj vidieka.