Záhadný objekt mieri k Slnku: Vedci prišli so šokujúcou hypotézou, varujú pred mimozemskou technológiou!

WASHINGTON - Trojica vedcov upozorňuje na vesmírny objekt 3I/ATLAS a uvádza, že by mohlo ísť o špionážne zariadenie. Preletieť okolo planét našej slnečnej sústavy a zmiznúť za Slnkom by mal v októbri. Hoci je najpravdepodobnejšie, že ide o kométu, vedci nevylučujú ani exotickejší scenár, ktorý naznačuje možný kontakt s mimozemskou technológiou.

Objekt, ktorý sa objavil začiatkom tohto mesiaca, by mohol byť podľa Aviho Loeba, Adama Hibberda a Adama Crowla, špionážne zariadenie a dielo mimozemskej inteligencie. Má označenie 3I/ATLAS a očakáva sa, že preletí okolo Jupitera, Marsu a Venuše a v októbri zmizne za Slnkom, informuje LadBible.

„Toto môže byť zámerné, aby sa zabránilo detailnému pozorovaniu z pozemských teleskopov v čase, keď je objekt najjasnejší alebo keď môžu byť zo skrytého bodu vyslané zariadenia smerom k Zemi,“ uviedol Loeb. V odbornom článku ďalej vysvetľuje, že ak by nasledoval útok, bolo by nutné prijať obranné opatrenia. Vzhľadom na veľkosť a dráhu objektu by mohlo ísť o formu mimozemského života.

„Retrográdna orbitálna rovina objektu 3I/ATLAS okolo Slnka sa nachádza v rozmedzí päť stupňov od orbity Zeme. Pravdepodobnosť takejto náhody pri náhodných orientáciách je 0,2 percenta,“ povedal pre Newsweek. „Mohlo by to znamenať, že objekt cielene mieri do vnútorného slnečného systému, čo je možné očakávať od mimozemskej technológie.“ Loeb však zároveň pripúšťa aj iný variant. „Najpravdepodobnejším scenárom je, že 3I/ATLAS je úplne prirodzený medzihviezdny objekt, pravdepodobne kométa."



Tento názor sa zakladá na pozoruhodnej, ale ako ukážeme, testovateľnej hypotéze, s ktorou sa autori nutne nestotožňujú, no ktorá si rozhodne zaslúži analýzu. "Hypotéza je zaujímavým intelektuálnym cvičením a je zábavné ju sledovať, bez ohľadu na jej pravdepodobnosť,“ dodal. Samantha Lawlerová, astronómka z University of Regina uviedla: „Všetky dôkazy naznačujú, že ide o obyčajnú kométu, ktorá bola vyvrhnutá z iného slnečného systému rovnako ako nespočetné miliardy komét vyvrhnuté z toho nášho.“

Loeb sa podobnej teórii venoval aj v roku 2022, keď tvrdil, že iný objekt, známy ako Oumuamua, by mohol byť mimozemská technológia. Napísal, že vzhľadom na tvar a schopnosť pohybovať sa vesmírom by mohlo ísť o „svetelnú plachtu“. Tieto útvary využívajú na pohon vesmírom svetelné častice (fotóny). Loeb však v správe uviedol aj inú teóriu: „Alternatívne, exotickejší scenár hovorí, že Oumuamua môže byť plne funkčná sonda, úmyselne vyslaná do blízkosti Zeme mimozemskou civilizáciou,“ uviedol v tom čase.