Zlodej spodnej bielizne TERORIZUJE celú štvrť: Keď zistíte, kto za tým je, padne vám sánka!

Štrnásťmesačný tonkinský kocúr si v novozélandskej štvrti vyslúžil prezývku „Leonardo da Pinchy“. Dôvodom sú početné krádeže, ktoré spáchal. Podľa majiteľky Helen Northovej za posledných deväť mesiacov doniesol domov približne 150 rôznych ukradnutých predmetov, informoval portál upi.com.

„Prináša domov mnoho vecí. Veľa s nimi nerobí, keď sú už vnútri, len ich pohodí na podlahu a ide si ďalej po svojom,“ povedala pre Radio New Zealand. Najčastejšími úlovkami sú spodná bielizeň a ponožky, no podľa Northovej nie je Leo prieberčivý. „Naozaj drahý sveter ešte s visačkami, plyšové hračky, kopu nohavičiek a ponožiek, záhradnícke rukavice, športové oblečenie, čiapky, športové podprsenky, šortky, East Coast Bays rugby ponožky, All Blacks Jersey, vlastne všetko,“ uviedla pre Stuff.co.nz.

Podľa nej sú najčastejším dňom jeho zločinnej činnosti nedele, keďže vtedy bývajú šnúry na bielizeň plné ľahko dostupného oblečenia. „Inak je to stále len mačiatko, útočí na všetko, hryzie a budí vás uprostred noci.“ Northová sa snaží zmierniť dopady Leovej záľuby pomocou miestnych Whatsapp a Facebook skupín, kde ponúka ukradnuté veci naspäť pôvodným majiteľom. Doteraz najväčšou vecou, ktorú priniesol, bol plyšový had dlhý 1,5 metra. „Priniesol ho dvakrát, takže sa mu evidentne veľmi, veľmi páčil,“ povedala s úsmevom.