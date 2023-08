Brutálna situácia v obchode: Zlodej ohrozoval ľudí nožom na krabice, zastavil ho až lepšie vyzbrojený zákazník

Zákazník strieľa na zlodeja, ktorý chce vykradnúť obchod (Zdroj: Twitter/TruthInBytes)

archívne video

Zlodej prichytený pri čine. Pokúšal sa ukradnúť vankúš či stolné hodiny (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

V Spojených štátoch amerických nikdy neviete, koľko ľudí na ulici vlastní zbraň. Faktom ale je, že Američania sú národ, ktorý vlastní najviac zbraní na obyvateľa. Potvrdzuje to aj prípad z konca júla tohto roka, kedy bol zákazník lepšie vyzbrojený ako zlodej.

Incident sa odohral 27. júla v obchodnej sieti Minimart v Stone Lake v americkom štáte Michigan. Ako informuje Wood TV, cituje Daily Mail, podozrivý Cordelius Anthony Martin (35) vošiel dnu s cieľom vykradnúť pokladňu. Bol vyzbrojený malým nožom na krabice.

Ozbrojený aj ďalší zákazník

Nemenovaný zákazník, ktorý bol v tom čase tiež v obchode, práve išiel k pokladni, keď zbadal zlodeja, ktorý s azačal vyhrážať predavačovi. Nemohol sa na túto situáciu len tak pozerať. V okamihu vytiahol na zlodeja pištoľ a sedemkrát naňho vystrelil. Videl, že kriminálnik drží v ruke zbraň, ale nevedel, že je to malý nôž a je teda vo výhode.

Vyplašený zlodej sa zľakol, rýchlo padol na zem a začal sa plaziť pomedzi regále k zákazníkovi so zbraňou. "Keď som vystrieľal prvý zásobník, rýchlo som išiel do auta po ďalší. Až do príchodu polície som potom naňho mieril nabitou pištoľou," priblížil nemenovaný zákazník.

Možné osobné spory

Zlodej údajne predavača poznal. Podľa informácii sa mu mal po vstupe do obchodu prihovoriť: "Ty vieš, prečo som tu!" Následne si na tvár nasadil masku vyhrážal sa mu, že ho podreže malým nožom na krabice a chcel peniaze z kasy. Keď za ním zákazník začal strieľať, zasiahol jednu fľašu s alkoholom. Zlodeja to zaskočilo.

(Zdroj: Getty Images)

Podozrivého síce najprv zadržala polícia, no po viacerých zraneniach musel byť hospitalizovaný. Po prepustení ho obvinili z troch trestných činov vrátane ozbrojenej lúpeže. Momentálne je stíhaný na slobode, keďže zaňho niekto zaplatil kauciu 100-tisíc dolárov. Po predošlých trestných činoch mu už teraz hrozí doživotie.

Streľba v sebaobrane

Nie je jasné, či bude strelec čeliť prehrešku, prípadne porušeniu zákona, pretože mal pri sebe platný zbrojný preukaz a zbraň mal v osobnom vlastníctve. Navyše ju použil na ochranu seba a ďalších ľudí. Prokurátor okresu Cass Victor Fitz uviedol, že čaká, kým polícia dokončí vyšetrovanie. "V štáte Michigan máme v platnosti zákon o sebaobrane a ochrane civilistov, pokiaľ sa nachádzajú v život ohrozujúcej situácii," vysvetlil na adresu zákazníka, ktorý strieľal na zlodeja. Predavačka sa pred médiami vyjadrila, že ozbrojený zákazník jej možno zachránil život.