Virálne VIDEO šokovalo celý SVET: 76-ročná praprababička má byť v 12. týždni tehotenstva! Čo na to lekári?

76-ročnej babičke oznámia v nemocnici, že je tehotná (Zdroj: TikTok/simone.irie)

NEW YORK - Sociálne siete zaplavila bizarná správa o sedemdesiatšesťročnej žene, ktorá je údajne v 12. týždni tehotenstva. Lekári a odborníci však majú na vec úplne iný názor a upozorňujú na pravdepodobnosť, že za výsledkom pozitívneho testu môže byť niečo oveľa menej príjemné ako tehotenstvo.

Používateľka sociálnej siete Miyah zverejnila video, v ktorom lekárka oznamuje staršej žene ležiacej na nemocničnom lôžku, že je tehotná, informoval denník the Sun. „Máme výsledky vášho moču a určite ste tehotná,“ povedala sedemdesiatšesťročnej žene, ktorá bola buď v úplnom šoku, alebo poriadne nepočula, čo jej práve oznámili. „Čo prosím?“ čudovala sa. Lekárka sa jej zároveň pýtala, či mala v poslednom čase pohlavný styk. „Nie, nie!“ odpovedala pacientka.

Podľa Miyah, ktorej video za štyri dni nazbieralo viac ako 40 miliónov videní, sa má bábätko narodiť toto leto v júli. V ďalších aktualizáciách natočila svoju praprababičku v nemocnici a povedala, že budú mať baby shower. „Neviem, kto ho bude vychovávať, takže sme prišli kvôli tomu.“ Autorka príspevku neskôr vysvetlila, že babičku previezli na pohotovosť po tom, čo sa jej náhle zatočila hlava a cítila sa zle.

Rodina sa domnievala, že to súvisí s jej hladinou cukru v krvi. V nadväzujúcom videu mladá žena povedala, že jej staršia príbuzná musela poskytnúť vzorku moču na testy a tie odhalili tehotenstvo. Po tom, ako video obletelo internet, vyzvala prapravnučka divákov, aby „zostali naladení“, pretože ich čaká informácia o pohlaví bábätka a aj prezradenie potenciálneho otca dieťaťa. Keďže plodnosť u žien zvyčajne začína pomaly klesať už po tridsiatke, tvrdenia o tehotenstve tejto praprababičky šokovali mnohých používateľov sociálnych sietí a príspevok vzápätí zaplavilo viac ako 23 000 komentárov.

„Počkaj?! V 76?! Je to možné?? Je to trochu desivé,“ napísal jeden z nich. „NIE, TOTO MUSÍ BYŤ VTIP,“ doplnil druhý. „Čože!!! Môžeš ešte otehotnieť skoro v osemdesiatke?“ čudoval sa tretí. „Ak má babka deti, ako ich budú volať vnúčatá?“ zamýšľal sa štvrtý.

V časopise Fabulous sa k prípadu vyjadrila gynekologička Unsworthová zo spoločnosti Intimina, ktorá uviedla: „Nie je fyzicky možné, aby sedemdesiatšesťročná žena prirodzene otehotnela. U žien v 60. a 70. rokoch boli v rôznych krajinách zaznamenané prípady tehotenstiev, ale vždy išlo o IVF, čiže nie prirodzené oplodnenie. Obávam sa, že ak má táto žena pozitívny tehotenský test, môže to naznačovať, že jej telo produkuje HCG z iných dôvodov, ako napríklad kvôli abnormálnemu nádoru, ktorý vylučuje tento hormón a následne deteguje test. Čo sa týka tehotenských testov, ktoré určujú počet týždňov, existujú niektoré, ktoré na základe hladiny beta HCG dokážu odhadnúť, v ktorom týždni žena je. Moja rada znie: nie sú veľmi presné. Aby sa presne určil týždeň tehotenstva, treba zohľadniť dátum poslednej menštruácie alebo vykonať ultrazvukové merania. Nikdy by som sa nespoliehala na tehotenský test ako spôsob určenia dĺžky tehotenstva. Nie je to presné,“ uzatvorila odborníčka.

Držiteľkou rekordu najstaršej matky je Erramatti Mangammaová, ktorá vo veku 73 rokov porodila dvojčatá cisárskym rezom v indickom Hyderabade po IVF liečbe. Podľa Guinnessovej knihy rekordov je najstaršou ženou, ktorá prirodzene otehotnela, Dawn Brookeovaová. Otehotnela po tom, ako ovulovala po menopauze a vo veku 59 rokov porodila syna. V Číne údajne šesťdesiatsedemročná lekárka na dôchodku porodila po prirodzenom otehotnení, pričom užívala bylinné lieky na zdravotné problémy.