Trump nominoval na šéfa NSA generálporučíka Joshuu Rudda

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump nominoval zástupcu veliteľa indopacifického veliteľstva generálporučíka Joshuu Rudda za šéfa americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA). Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo obrany, píše agentúra Reuters.
Bývalý príslušník špeciálnych jednotiek zo štátu Južná Karolína bude v prípade schválenia povýšený na generála. NSA je federálna bezpečnostná agentúra s vysokým stupňom utajenia pre zachytávanie elektronickej komunikácie. V rámci duálnej funkcie riaditeľ NSA od roku 2010 šéfuje aj kybernetickému veliteľstvu Pentagónu.
NSA je podľa Reuters jednou z najmocnejších sledovacích agentúr na svete, ktorá prostredníctvom odpočúvania či spywaru zhromažďuje obrovské množstvo údajov. Kybernetické veliteľstvo je zas jednou z jednotiek Pentagónu, ktorá sa zameriava na prienik do cudzích sietí a zabezpečovanie domácich vojenských sietí pred zahraničnými špiónmi a sabotérmi.