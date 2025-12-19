Piatok19. december 2025, meniny má Judita, zajtra Dagmara

Porovnanie platov v EÚ: Slovensko je zasa medzi najhoršími! Za Luxemburskom či Dánskom zaostávame o desaťtisíce eur

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

BRATISLAVA – Nie je to žiadna sláva. Reč je o umiestnení Slovenska v tabuľke platov- Spomedzi európskych krajín sme sa znova ocitli na chvoste.

Ako upozornil portál Euronews s odvolaním sa na najnovšie údaje Eurostatu z roku 2024, priemerný ročný plat na zamestnanca v EÚ je 39 808 eur. Slováci sa však k tomuto priemeru nepribližujú ani zďaleka.

Čísla ukazujú, že platy sú vo všeobecnosti vyššie v západnej a severnej Európe a nižšie vo východnej a juhovýchodnej Európe. Najvyšší ročný plat na zamestnanca pripadá v Luxembursku, kde je to 82 069 eur ročne. Okrem Luxemburska iba osem ďalších krajín ešte dokázalo prekonať európsky priemer - Dánsko, Írsko, Belgicko, rakúsko, Nemecko, Fínsko, Švédsko a Francúzsko. Vo všetkých ďalších krajinách sa už zarába menej.  

Slovensko sa ocitlo výrazne pod priemerom EÚ. Ročný príjem u nás v priemere predstavuje 20 287 eur. Za nami sú už iba tri krajiny - Maďarsko, Grécko a Bulharsko, pričom v Bulharsku si v priemere zamestnanci ročne zarobia najmenej, len 15 387 eur, čo zhruba 5,3-krát menej ako v Luxembursku. 

Prečo sú medzi krajinami také rozdiely

Giulia De Lazzari, ekonómka Medzinárodnej organizácie práce uviedla, že ekonomická štruktúra a produktivita národov sú kľúčovým dôvodom rozdielov medzi krajinami. „Vyššia produktivita umožňuje krajinám udržať si vyššie mzdy,“ povedala pre Euronews Business.

Tiež poznamenala, že krajiny s väčším podielom odvetví s vysokou pridanou hodnotou, ako sú financie, IT či pokročilá výroba majú tendenciu mať vyššie mzdy v porovnaní s krajinami, kde je zamestnanosť sústredená v odvetviach s nižšou pridanou hodnotou, kde sa radia odvetvia ako poľnohospodárstvo, textil alebo základné služby. „Prítomnosť a sila odborových zväzov, rozsah a hĺbka kolektívnych zmlúv a úroveň zákonných minimálnych miezd tiež významne ovplyvňujú mzdy,“ dodala.

Rozdiely sa zmenšujú, ak sa meria štandard kúpnej sily, čo znamená, že sa zohľadňujú rozdiely v životných nákladoch medzi krajinami. Nedá sa však povedať, že by sme v tomto ohľade boli na tom lepšie. Aj po prepočítaní toho, koľko si za svoju mzdu vieme dovoliť kúpiť, patríme medzi päť najhorších krajín v EÚ spolu s Gréckom, Maďarskom, Estónskom a Bulharskom.  

Ak bude priemerný nárast za posledných päť rokov pokračovať, očakáva sa, že priemerný plat v EÚ dosiahne v roku 2025 nominálne 41 600 eur a v roku 2026 43 400 eur, hoci tempo rastu sa v jednotlivých krajinách značne líši.

Krajiny podľa výšky priemerného ročného zárobku zamestnanca v eurách:

  • Luxembursko 82 069 eur
  • Dánsko 71 565 eur
  • Írsko 61 051 eur
  • Belgicko 59 632 eur
  • Rakúsko 58 600 eur
  • Nemecko 53 791 eur
  • Fínsko 49 428 eur
  • Švédsko 46 525 eur
  • Francúzsko 43 790 eur
  • Priemer EÚ 39 808 eur
  • Slovinsko 35 133 eur
  • Španielsko 33 700 eur
  • Taliansko 33 523 eur
  • Malta 33 499 eur
  • Litva 29 104 eur
  • Cyprus 27 611 eur
  • Estónsko 26 546 eur
  • Portugalsko 24 818 eur
  • Česko 23 998 eur
  • Chorvátsko 23 446 eur
  • Lotyšsko 22 262 eur
  • Poľsko 21 246 eur
  • Rumunsko 21 108 eur
  • Slovensko 20 287 eur
  • Maďarsko 18 461 eur
  • Grécko 17 954 eur
  • Bulharsko 15 387 eur

 

