MIMORIADNY ONLINE Brusel schválil mega pôžičku: Ukrajina dostane miliardy eur! Rusku hrozí strata zmrazených aktív

KYJEV/BRUSEL - Lídri EÚ sa v noci na piatok na zasadnutí Európskej rady dohodli, že Ukrajine Únia poskytne bezúročnú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Na sociálnej sieti X o tom informovali predseda Európskej rady António Costa a nemecký kancelár Friedrich Merz.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:53 Popredný ruský vyjednávač pre Ukrajinu Kirill Dmitrijev, ktorý je výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií (RFPI), označil výsledok summitu za "vážnu ranu pre vojnových štváčov na čele s neúspešnou Ursulou". "Hlasy rozumu v EÚ zabránili nelegálnemu využitiu ruských zmrazených aktív na financovanie Ukrajiny," uviedol Dmitrijev na sieti X s odvolaním sa na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú.
7:22 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval v piatok Európskej únii za pôžičku vo výške 90 miliárd eur na pokrytie hroziaceho rozpočtového deficitu jeho krajiny. Pôžička podľa Zelenského „skutočne posilňuje“ obranu Kyjeva vo vojne s Ruskom, informuje agentúra AFP.
„Toto je významná podpora, ktorá skutočne posilňuje našu odolnosť,“ uviedol ukrajinský prezident na platforme X. „Je dôležité, aby ruské aktíva zostali imobilizované a aby Ukrajina dostala záruku finančnej bezpečnosti na nasledujúce roky,“ dodal Zelenskyj.
6:10 Maďarský premiér Viktor Orbán v noci na piatok po skončení zasadnutia Európskej rady kritizoval prijatú dohodu o poskytnutí pôžičky Ukrajine financovanú zo spoločného dlhu. Rozhodnutie podľa neho privedie Európu bližšie k vojne. Český premiér Andrej Babiš zdôraznil, že Česká republika mala inú pozíciu ako Slovensko a Maďarsko, ktoré nepodporili závery Európskej rady, avšak spoločne s nimi odmietla za pôžičku Ukrajine ručiť. Informuje o tom portál Politico.
6:09 Belgický premiér Bart de Wever po rozhodnutí európskych lídrov poskytnúť Ukrajine pôžičku vo výške 90 miliárd eur financovanú zo spoločného dlhu, a nie prostredníctvom tzv. reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív vyhlásil, že v Európskej rade dnes zvíťazila racionalita nad emóciami. Rozhodnutie zároveň privítali viacerí európski lídri. Informuje o tom portál Politico.
„Máme dohodu,“ napísal Costa po skončení zasadnutia Európskej rady, ktoré celkovo trvalo 15 hodín. „Schválili sme rozhodnutie o poskytnutí podpory Ukrajine vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027. Splnili sme to k čomu sme sa zaviazali,“ zdôraznil. Piatkové rozhodnutie podľa Merza vysiela jasný signál ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi: „Táto vojna sa nevyplatí. Ruské aktíva zostávajú zmrazené, kým Rusko nevyplatí Ukrajine kompenzácie.“ Merz tiež na brífingu objasnil, že zmrazené aktíva Ruska v Európe sa použijú na splatenie pôžičky Ukrajine, ak sa Rusko dobrovoľne nerozhodne tak urobiť po skončení vojny na Ukrajine.
Politico vysvetľuje, že pôžička pre Ukrajinu bude financovaná zo spoločného dlhu, ktorý bude krytý z rozpočtu EÚ. Tieto peniaze sa v priebehu nasledujúcich dvoch rokov požičajú Ukrajine. Zo spoločného dlhového programu však bude vyňaté Slovensko, Česká republika a Maďarsko, ktoré si vyjednali výnimku. Na splatenie dlhu Kyjev v budúcnosti použije vojnové reparácie, ktoré by mu malo vyplatiť Rusko po skončení konfliktu. Pokiaľ tak Moskva urobiť odmietne, „Únia si vyhradzuje právo využiť“ jeho zmrazené štátne aktíva „na splatenie pôžičky“, napísali lídri EÚ v spoločnom vyhlásení podľa portálu Politico.
Dohoda zabezpečuje, že Ukrajina bude môcť na budúci rok vykryť svoj rozpočtový deficit vo výške 71,7 miliardy eur a naďalej financovať svoju obranu proti ruským silám. Pôžička je podľa vyhlásenia určená aj na „posilnenie európskeho a ukrajinského obranného priemyslu“. Text tiež vyzýva Kyjev, aby pokračoval v boji proti korupcii a presadzoval zásady právneho štátu. Medzitým budú diplomati „pokračovať v práci na technických a právnych aspektoch“ v súvislosti s reparačnou pôžičkou, uvádza sa vo vyhlásení.