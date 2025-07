Ďalší šialený nápad: EÚ chce regulovať biele čiary lietadiel! Poplatky, poplatky, poplatky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Biele čiary, ktoré zohrievajú planétu

Na prvý pohľad neškodné, no podľa niektorých odborníkov extrémne účinné pri zachytávaní tepla. Kondenzačné stopy vznikajú vo výškach, kde sa vodná para spája s jemnými čiastočkami sadzí z motorov lietadiel. Keď sa udržia dlhšie, premieňajú sa na umelé mraky typu cirrus, ktoré bránia úniku tepla späť do vesmíru.

„Tieto trvalé oblaky zadržiavajú teplo podobne ako skleníkové plyny,“ uvádzajú odborníci podľa stránky Welt. A tak Brusel pripravuje pravidlá, ktoré by aerolinky nútili vyhýbať sa oblastiam s vysokým rizikom tvorby kondenzačných stôp – aj za cenu dlhších a drahších letov.

Letecký priemysel varuje: Viac paliva, vyššie náklady, neisté dáta

Letecké spoločnosti bijú na poplach. Tvrdia, že zmena trás by viedla k zvýšenej spotrebe paliva, vyšším prevádzkovým nákladom a meškaniam. Navyše upozorňujú na technický problém – nedá sa presne predpovedať, kedy a kde kondenzačné stopy vzniknú.

„Počasie je nestabilné, modely nedokážu spoľahlivo predikovať, či let vytvorí škodlivú stopu. Navyše sa pohybujú aj samotné zóny, rovnako ako lietadlá,“ upozorňujú aerolinky.

Podľa Joachima Langa, šéfa nemeckého leteckého združenia BDL, chýba presný výpočtový model: „Vie sa, že Brusel pracuje na zpoplatnení kondenzačnej stopy, ale zatiaľ neexistujú jasné výpočtové mechanizmy.“

Nie všetky stopy škodia. Ale ktoré áno?

Situáciu komplikuje aj to, že nie všetky kondenzačné stopy sú škodlivé. Niektoré vraj môžu dokonca Zem tieniť a mierne ochladzovať. Kritické sú však tie, ktoré vznikajú večer, dlhšie pretrvávajú a menia sa na teplozadržiavajúce oblaky.

Vedci sa však vo väčšine zhodujú – negatívny efekt prevláda. A preto sa tieto „neviditeľné emisie“ majú dostať do systému emisných povoleniek.

Dvojnásobné náklady a klimatická zodpovednosť?

Ak by sa nový systém uplatnil v praxi tak, ako je navrhnutý, leteckým spoločnostiam by sa náklady mohli až zdvojnásobiť. A to aj napriek tomu, že by platili za „klimatickú škodu“, ktorá nie je vždy istá – ale len odhadovaná.

Šanca na zelenšiu oblohu bez technológií?

Niektorí vedci však v návrhu vidia príležitosť. Tvrdia, že letecký priemysel by mohol znížiť svoj klimatický dopad už len lepším plánovaním letových trás – bez nutnosti nasadenia nových technológií.

Podľa analýz totiž väčšina škodlivých kondenzačných stôp pochádza len z malej časti letov. A teda, aj malé úpravy by mohli mať veľký klimatický efekt.