Ako trávia deti voľný čas s rodičmi? Prieskum ukázal zaujímavé štatistiky

Vianočný víkend je ako stvorený na spoločné chvíle s deťmi. Rodiny sú viac doma, majú na seba čas a prirodzene hľadajú aktivity, ktoré ich zabavia a zároveň niečo prinesú.
Nielen sviatočná atmosféra, ale aj nedávny prieskum ukázal, že deti trávia svoj čas prekvapivo aktívne a rodičia by tieto činnosti mali podporovať.
Podľa výsledkov až 88 % detí denne vykonáva nejakú formu fyzickej aktivity. 68 % detí sa venuje role-play hrám, v ktorých napodobňujú povolania či rôzne situácie zo života, a 54 % trávi čas riešením logických hier. Práve posledná skupina je pre detský rozvoj mimoriadne dôležitá, nakoľko podporuje mozgovú aktivitu, sústredenie, jemnú motoriku aj budovanie trpezlivosti.
Logické hry sú pre deti kľúčové
Rodičia dnes čoraz častejšie hľadajú hračky, ktoré spájajú zábavu s rozvojom. Niečo, čo dieťa nielen zabaví, ale mu aj pomôže učiť sa nové veci. Presne to ponúkajú LEGO® stavebnice, pri ktorých dieťa zapája ruky, hlavu, predstavivosť aj sústredenie.
Výsledkom je odmena v podobe hotového modelu, s ktorým sa môže ďalej hrať.
Séria LEGO® City patrí medzi najobľúbenejšie, pretože deťom umožňuje zahrať si situácie z reálneho života. Napríklad stavebnica LEGO® City Lietadlo záchranárskej služby, s ktorým sa deti môžu zahrať na pilotov, záchranárov či zdravotníkov a naučia sa čo-to o svete. Set podporuje logické myslenie pri skladaní a následne aj role-play hranie – presne tie aktivity, ktoré prieskum označuje za najčastejšie a najprospešnejšie.
Vyhrajte LEGO® stavebnicu
Ani vo vašej rodine nemôže počas Vianoc chýbať LEGO®? Teraz môžete vyhrať set LEGO® City 60465 Lietadlo záchranárskej služby, ktorý poteší každé dieťa. Súťaž trvá od piatka 19. decembra do nedeľnej polnoci 21. decembra 2025, takže otvárate všetky tri políčka adventného kalendára. Stačí odpovedať na otázku a odoslať formulár.
Keď ide o trávenie času s deťmi, kvalita a kvantita sú rovnako dôležité. LEGO® dlhodobo ukazuje, že spoločné hranie môže byť zároveň aj skvelým rozvojovým nástrojom. Deti pri skladaní trénujú jemnú motoriku, mozog, kreativitu aj sústredenie.
Rodičia zas oceňujú, že ide o kvalitnú a trvácnu hračku, ktorá deti nielen zabaví, ale pomáha rozvíjať kreativitu, logické myslenie či trpezlivosť. Aj preto sa LEGO® stalo klasikou v nejednej slovenskej domácnosti.
Advertoriál pripravený v spolupráci s LEGO®.