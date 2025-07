Šokujúce odhalenie: VIDEO Odborníci zdvíhajú varovný prst, TOTO tlačidlo v aute môže ohroziť vaše zdravie!

(Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON – Zdá sa to ako neškodné stlačenie tlačidla, no v skutočnosti si tým môžete spôsobiť vážne problémy. Americký lekár upozorňuje na častý omyl, ktorého sa dopúšťajú vodiči po celom svete. Tento zlozvyk môže spomaliť činnosť mozgu a ohroziť vašu bezpečnosť za volantom.

Mnohí vodiči v horúčavách či počas jazdy v meste intuitívne stláčajú tlačidlo s ikonou recirkulácie vzduchu v aute. To zabezpečí, že sa do interiéru nedostáva vonkajší vzduch, čo je praktické pri klimatizovaní kabíny či v smogových podmienkach. No odborníci teraz varujú, ak tento režim používate príliš dlho, môžete ohroziť svoje zdravie, informuje portál LadBible.

Americký lekár Dr. Clay Moss zverejnil na Instagrame video, v ktorom vysvetľuje, že recirkulačný režim síce zabraňuje prísunu vonkajšieho vzduchu, no zároveň vedie k hromadeniu oxidu uhličitého (CO₂) v uzavretom priestore vozidla. „Už po 30 minútach jazdy so zapnutou recirkuláciou môže hladina CO₂ presiahnuť 12 000 ppm (častíc na milión), čo spôsobuje spomalenie činnosti mozgu,“ varuje doktor Moss. Vyššia koncentrácia oxidu uhličitého v aute môže viesť k únave, zhoršeniu sústredenia, ospalosti, poklesu krvného tlaku a spomaleniu reakčného času. Pri viacerých pasažieroch sa koncentrácia CO₂ môže ešte zvýšiť, podľa lekára ľahko prekročí hranicu 2 500 až 3 000 ppm, čo už môže spôsobiť podráždenosť, ospalosť a tzv. „zahmlené“ myslenie.

Tieto zistenia potvrdzuje aj štúdia z roku 2018, podľa ktorej aj keď CO₂ nie je jedovatý plyn, jeho zvýšená koncentrácia v kabíne vozidla môže mať negatívny vplyv na kognitívne funkcie človeka. Navyše, recirkulácia vzduchu zadržiava vlhkosť, čo v chladnom alebo daždivom počasí vedie ku kondenzácii na oknách a zhoršenej viditeľnosti. Dobrou správou však je, že problém má jednoduché riešenie. Dr. Moss radí: „Stačí na dve minúty vypnúť recirkuláciu alebo pootvoriť okno. Týmto spôsobom dôjde k výmene vzduchu a váš mozog ostane v strehu.“