Vysnívaná dovolenka za tisíce sa zmenila na nočnú moru: špina, poruchy a neutíchajúce sirény v päťhviezdičkovom hoteli na Jamajke VIDEO

Ilustračné foto (Zdroj: TASR (Marcel Kusch/dpa via AP))

Britský pár Lucy Hyltonová (39) a jej manžel Zata Hylton (30) zaplatili 6 000 libier (7 080 eur) za dvojtýždňovú all-inclusive dovolenku v hoteli Royalton Negril na Jamajke, na ktorú vyrazili so svojím štvormesačným Leom. Spolu s nimi cestovali aj rodičia Lucy, Sheila Hoyová (69) a Graham Hoy (68). Aj oni zaplatili rovnakú sumu a tešili sa, že budú všetci spolu. Počas pobytu chceli zároveň ukázať malého Lea otcovej rodine, ktorá žije na Jamajke.

Päťhviezdičkový rezort sľuboval „luxusný zážitok, lahodné gurmánske jedlá a výnimočný, priateľský servis na každom kroku“. Avšak podľa Lucy ich po príchode čakalo nepríjemné prekvapenie. „Bola to nočná mora hneď od registrácie,“ povedala pre What’s The Jam. „Naša izba bola špinavá. Izba mojej mamy a otca bola hrozná. Strašne to tam smrdelo, nedalo sa tam dýchať, dvere sprchy boli rozbité, gauč bol zlomený a televízor nefungoval. Bufet a podlaha boli špinavé. Bolo to neuveriteľné. Grily pokrývala hrubá vrstva špiny a mikrovlnky vyzerali, ako keby ich nikdy nečistili.“ Lucy uviedla, že za normálnych okolností, by sa nestravovali mimo hotela, pretože mali all-inclusive a spolu zaplatili 12000 libier (14 160 eur), ale báli sa jesť z bufetu, tak sa radšej stravovali sedemkrát vonku.

#fyp #refund #FoodTok #help #compensation #royaltonnegril #jamaica #jamaicantiktok #jamaicantiktok🇯🇲viral ♬ Oh No - Kreepa @lucymariefit Having stayed at this hotel twice before I was shocked to get an email a few weeks before we travelled there to say the hotel had been removed from the TUI platinum collection. The email stated it was in No way a reflection of a drop in standard and when I reached out to TUI to confirm the hotel was of the same standard it was previously was they said it was. THEY LIED. THIS WAS 2 WEEKS IN HELL. Filthy restaurants, running out off basic amenities on a daily basis (no beer!) No spoons (strange but true - had to stir my coffee with a knife 😂). 5.30am get ups just to get a sun lounger with shade for my baby because the umbrellas had broken over time and not been replaced. Guests fighting on the poolside over sunbeds. Dirty rooms, broken couch, broken tv. Rude staff. And the fire alarm to be then left with no smoke detector or alarm because they could be bothered moving us (hotel was at low capacity so it was nothing to do with availability). TUI have offered £200 compensation to which I declined. Holiday cost me £6000 🤯. Worst customer service I’ve ever experienced. Wouldn’t even let me speak to a manager on the phone, was point blank refused 😂 #tui #dobetter @TUI UK & Ireland @Royalton Resorts #royaltonresorts

Britka tiež tvrdí, že predposlednú noc sa opakovane spúšťala požiarna siréna. „Predposlednú noc sa o 23:00 spustil požiarny alarm. Mysleli sme si, že ho možno testujú, aj keď to bol zvláštny čas. V izbe vedľa nás húkal neustále. U nás sa spúšťal každých desať minút od jednej do piatej ráno. Prišli a odstránili časť, ktorá vydáva zvuk, čo je nebezpečné. Leo plakal, tak musel mať chrániče sluchu a my sme sedeli na balkóne do piatej ráno. Niektoré komplikácie sú síce malé, ale spolu vytvárajú veľký problém. Keďže sme boli v strese, začali sme sa so Zatom hádať. Moji rodičia chceli ísť domov už od tretieho dňa.“ Pár si celý rok šetril, aby mohli zobrať Lea a predstaviť ho rodine. Dovolenku si objednali cez cestovnú kanceláriu TUI, ktorá im dva mesiace pred odletom poslala e-mail, že hotel už nie je súčasťou ich „platinovej kolekcie“, ale všetky päťhviezdičkové služby zostávajú rovnaké.

Lucy a Zata tvrdia, že žiadali o vrátenie peňazí, ale cestovná kancelária ich žiadosť odmietla. „Povedali, že s tým nemôžu nič urobiť. Ich reakcia je odporná, ale neprekvapuje ma. Bola to naša prvá rodinná dovolenka a veľmi sme sa na ňu tešili, ale bola hrozná. Cítila som sa strašne kvôli rodičom a cítila som zodpovednosť, pretože som ten hotel odporučila. Môj manžel je z toho veľmi smutný, pretože moja spomienka na Jamajku má horkú príchuť a je to jeho rodná krajina. Veľmi sa tešil, že predstaví Lea rodine. S TUI už nikdy necestujem. Je to jediná spoločnosť, ktorá lieta z Manchestru na Jamajku, takže im je to jedno. Vedia, že vás majú v hrsti“, hovorí rozhorčená Britka.

Poznamenala, že v jej prípade išlo o už štvrtý pobyt v tomto hoteli a tvrdí, že od jej poslednej návštevy v roku 2021 sa úplne zmenil. „Vždy som tvrdila, že Jamajka je najlepší karibský ostrov, ľudia sú priateľskí, autentickí a je tam veľa aktivít, ale toto ma úplne odradilo.“ Po ich sťažnosti im izby upratali a ponúkli im možnosť ich výmeny. Ako gesto dobrej vôle im ponúkli aj bezplatné plážové altánky s obsluhou a zľavový voucher. TUI odmietla situáciu komentovať.