Jamajka a Kuba sa pripravujú! Zasiahne ich hurikán Melissa, očakávajú rozsiahle záplavy

KINGSTON - Jamajka nariadila povinnú evakuáciu v niekoľkých regiónoch v dôsledku hurikánu Melissa. Podľa meteorológov zasiahne Jamajku a Kubu v pondelok večer alebo v utorok skoro ráno, informuje televízia Sky News.
Po celej Jamajke doposiaľ vzniklo takmer 900 centier, kde sa môžu obyvatelia pred hurikánom ukryť. Podľa amerického Národného centra pre hurikány (NHC) sa očakáva, že do regiónu prinesie hurikán Melissa katastrofálne povodne, zosuvy pôdy a búrkové prílivy. Maximálna rýchlosť vetra dosahuje v súčasnosti až 220 kilometrov za hodinu a predpokladá sa, že hurikán pred zasiahnutím Jamajky zosilnie. NHC dodáva, že do krajiny by mal priniesť 38 až 76 centimetrov zrážok. Vo východných častiach Kuby by mohlo spadnúť 25 až 38 centimetrov zrážok.
Jamajské úrady vydali varovania
Jamajské úrady vydali varovania pred rozsiahlymi škodami na infraštruktúre, výpadkami elektrickej energie a komunikácií a izoláciou mnohých komunít. Jamajská ministerka školstva a informácií Dana Morrisová Dixonová uviedla, že Karibská agentúra pre riadenie mimoriadnych situácií v dôsledku katastrof (CDEMA) je pripravená poskytnúť pomoc a viacerí medzinárodní partneri tiež prisľúbili podporu. „Počuli sme údaje o zrážkach. Sú to čísla, o akých sme doteraz nepočuli,“ vyhlásila. Hurikán Melissa už zabil najmenej troch ľudí na Haiti a jednu osobu v Dominikánskej republike, kde ďalšia zostáva nezvestná, uvádza Sky News.