Zúfalstvo Slovákov uviaznutých na Cypre: HOROR na letisku, žiadne lietadlo po nich neprišlo a delegáti mlčia!

Takto si dovolenku zrejme nepredstavovali. (Zdroj: reprofoto STVR)

Správu o uviaznutí viacerých Slovákov na letisku v cyperskej Larnake priniesla na svojom webe verejnoprávna STVR. Sled udalostí sa spustil po tom, ako sa nazlostení cestujúci dozvedeli, že lietadlo, ktoré po nich malo prísť až z Košíc, nakoniec vôbec nevzlietlo. "Vraj ho zasiahol blesk," povedala na kameru jedna z cestujúcich, ktorá aj s deťmi na letisku uviazla. Cestovné kancelárie s nimi vraj nekomunikujú a delegáti taktiež.

(Zdroj: reprofoto STVR)

Bez zásadných informácií až do neskorej noci

Let, ktorým sa mali dostať domov, bol naplánovaný v sobotu 12. júla o 18:55 hodine miestneho času. Čudné je, že cestujúci tvrdia, že delegáti o tomto probléme vedeli, no napriek tomu ich nechali bez informácií zúfalo čakať na letisku. Do nočných hodín netušili, kedy po nich príde náhradné lietadlo. "Delegátky o všetkom vedeli, nechali nás na letisku samých, uviazli sme tu, nikto nám nepodáva žiadne informácie, či nám pošlú náhradné lietadlo," citovala televízia nahnevanú cestujúcu.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Cestujúci sa preto obrátili na cestovné kancelárie. Avšak, vraj ani tie s nimi nechcú komunikovať. Na letisku preto uviazli okrem dospelých aj deti a cestujúci, ktorí potrebujú lieky, no nevedia s k ním pre tento problém dostať. Tie si totiž ponechali v kufroch. "Napríklad aj ja som kardiačka, mám v kufri lieky, a čo teraz?" pýtala sa ďalšia zúfalá cestujúca.

(Zdroj: reprofoto STVR)