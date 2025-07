Potápač zdokumnetoval zachovanú jedáleň na kráľovskej lodi potopenej počas prvej svetovej vojny krátko po Titanicu VIDEO

Ilustračné foto (Zdroj: Youtube/oceanexplorergov)

Cenné predmety odhaľujúce lesk niekdajšieho luxusu ukázal svetu potápač Dominic Robinson. Tento bývalý armádny dôstojník a pilot vojenského vrtuľníka totiž zverejnil zábery z vnútra torpédovaného zaoceánskeho parníka, RMS Medin, ktorý kedysi viezol do Indie kráľa Juraja V, uviedol portál Need To Know.

Hoci operadlá stoličiek už chýbajú, ich sedacie časti zostali zachované aj po viac ako sto rokoch od potopenia. Medzi predmetmi je aj porcelánová misa, zachovalé drevené paluby a vykurovacie potrubia. Artefakty zostali vo vraku aj napriek profesionálnemu záchrannému zásahu koncom 80. rokov, kedy sa podarilo zo dna vyzdvihnúť strieborné stolovanie.

Vrak leží pri pobreží Start Point, neďaleko Dartmouthu v grófstve Devon. Dominic pre Need To Know uviedol, že rozsah a úroveň zachovania lode sú v podmienkach Lamanšského prielivu neobvyklé.

Na záberoch vidieť, ako vchádza do jedálne plavidla a objavuje prekvapivo zachované rady sedadiel. „Keďže je to prvotriedny parník a bývalá kráľovská jachta, ktorá prevážala kráľa Juraja V. do Indie, všetko na palube bolo vyhotovené v tej najvyššej kvalite.“

Doplnil, že aj napriek komerčnému vyzdvihnutiu predmetov a ich niekdajšej aukcii v Sotheby’s, je ešte stále možné nájsť vo vraku rôzne zaujímavé artefakty, vrátane porcelánu a príborov značky P&O. Vidieť dokonca aj stĺp, ktorý ešte stále podopiera strop jedálne. Postupom času sa však stĺpy zrútia a podlaha sa zrovná so zvyškom lode, podobne ako ostatné podlažia nad ňou.

Medina sa vydala na svoju prvú plavbu v novembri 1911, len päť mesiacov pred potopením Titanicu. V apríli 1917 ju torpédovala ponorka nemeckého cisárskeho námorníctva a na palube zomrelo päť členov posádky. Našťastie, cestujúci stihli vystúpiť ešte pred útokom, v Plymouthe.

Na rozdiel od Titanicu bola väčšina približne 167 metrov dlhého plavidla určená pre pasažierov prvej triedy. Dominic o prekvapivo zachovaných radoch stoličiek povedal: „Je to ohromujúce, keď si predstavíte, kto všetko na nich mohol sedieť! Keď sa pozriete na dobové fotografie, začnete si uvedomovať, aký luxus tam kedysi panoval a je úžasné, ale aj smutné vidieť, ako to po viac ako sto rokoch chátrania vyzerá dnes.“