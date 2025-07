Mladých kosí rakovina hrubého čreva: Vedci odhalili 5 desivých dôvodov, prečo stúpa počet prípadov

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstockphotos.com)

LONDÝN/BOSTON – Rakovina hrubého čreva už nie je len chorobou seniorov! Vedci bijú na poplach – u mladých ľudí do 50 rokov prudko narastá počet prípadov a experti prišli s piatimi šokujúcimi dôvodmi, ktoré môžu za tento temný trend. Najväčším vinníkom? Fast food, alkohol a dokonca aj sladké limonády.

Rakovina hrubého čreva je čoraz častejšou diagnózou aj u ľudí pod 50 rokov, uviedol portál The Sun. Kým kedysi sa týkala najmä seniorov, dnes si nevyberá a zabíja čoraz mladšie ročníky. Nová štúdia z dielne Dana Farber Cancer Institute v americkom Bostone v spolupráci s Oxford University Press odhalila, čo stojí za týmto nebezpečným nárastom.

Najprudší nárast bol zaznamenaný u mladých vo veku 20 až 24 rokov. V USA ide o šialený skok až o 185 %, v Európe sa počet prípadov zvýšil o takmer 8 % za 12 rokov. V Anglicku za poslednú dekádu vzrástol výskyt rakoviny čriev u mladých o 3,6 % ročne. Vedecké kapacity bijú na poplach a spoločne identifikovali päť hlavných rizikových faktorov, ktoré môžu za tento hrozivý trend:

1. Obezita a nadváha – a to nielen v dospelosti, ale už aj v puberte. Vysoký BMI (nad 30) zdvojnásobuje riziko, ukázala štúdia na 85 000 amerických ženách.

2. Západný typ stravovania – fast food, spracované mäso, sladené nápoje a minimum pohybu.

3. Fajčenie – zvyšuje riziko rakoviny až o 35 %.

4. Alkohol – pitie alkoholu zvyšuje riziko až o 71 %, pričom „bezpečné množstvo“ je stále nejasné.

5. Nealkoholické stukovatenie pečene (NAFLD) – až 20 % mladých má podľa vedcov z Bristolu príznaky tohto tichého zabijaka.

Aj keď mnohé z týchto faktorov môžeme ovplyvniť, odborníci upozorňujú, že mnohé prípady vznikajú bez jasnej príčiny, takzvane „sporadicky“. „Výskyt gastrointestinálnych rakovín u dospelých pod 50 rokov stúpa po celom svete,“ uviedla profesorka Sara Charová z Dana Farber Cancer Institute. Dodáva, že intenzívny výskum je nevyhnutný na zlepšenie prevencie, diagnostiky a liečby. V Británii sa napríklad odosielajú bezplatné domáce testy na stolicu každé dva roky ľuďom medzi 54 a 74 rokmi. Hľadajú sa v nich stopy krvi, ktoré môžu byť príznakom rakoviny.

Poznáte príznaky? Pomôže vám skratka BOWEL:

• B – Bleeding (krvácanie)

• O – Obvious changes in loo habits (zmeny v stolici)

• W – Weight loss (chudnutie)

• E – Extreme tiredness (extrémna únava)

• L – Lump or pain (hrčka alebo bolesť)

Aj keď vám ešte ani neťahá na dôchodok, neznamená to, že ste v bezpečí. Sledujte svoje telo a neignorujte varovné signály.