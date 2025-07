Bizón sa pred očami turistov uvaril na smrť: Osudným sa mu stal gejzír v americkom národnom parku FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

V ranných hodinách 21. júna došlo pri Grand Prismatic Spring v blízkosti gejzíru Old Faithful k veľmi smutnej udalosti, o ktorej informovali New York Post a CBS News. Pre jedného z bizónov sa stal osudným gejzír, ktorý patrí medzi najznámejšie na svete a nachádza sa v štáte Wyoming, uviedol portál Novinky. Trýznivú smrť zvieraťa pre CBS News opísala Louise Howardová z Colorada, ktorá park navštívila po prvý raz. „Stáli tam dva bizóny. Pomyslela som si, že je to skvelá príležitosť na fotenie,“ spomína si turistka, ktorá zverejnila zábery z udalosti na Facebooku. Jedno zo zvierat sa vraj priblížilo k prameňu, vošlo do plytkej vody a vzápätí prudko vyskočilo. Pravdepodobne pri pokuse dostať sa na breh zakoplo a spadlo naspäť. Aj keď sa bizón veľmi snažil, nedokázal sa dostať von.

Zriedkavé, no nie úplne výnimočné

Vedec z Yellowstonského observatória Michael Poland uviedol, že pády divokých zvierat do gejzírov sú zriedkavé, no nie výnimočné. Jedna z termálnych plôch v oblasti Lower Geyser Basin sa dokonca volá Skeleton Pool (Bazén kostier). „Je to trochu iné v tom, že sa to stalo v lete, počas dňa a v jednej z najnavštevovanejších oblastí parku.“ Zvieratá podľa Polanda padajú do horúcich prameňov najmä vtedy, keď sa príliš priblížia k okrajom, ktoré sa pod ich váhou zrútia. Potom už niet návratu. Odborník sa domnieva, že bizón zahynul rýchlo, keďže teplota prameňa, do ktorého spadol, dosahuje asi 88,9 °C.

Návštevníci sú na vysoké teploty vizuálne upozornení farbami. „Všetky tie farebné okraje Grand Prismatic sú rôzne baktérie, ktoré žijú v odlišných teplotách,“ vysvetlil Poland. Červené majú rady teplú, ale nie vriacu vodu. Ako sa farba mení z červenej na žltú a zelenú, voda je stále teplejšia. V modrej vode už žiadne baktérie nežijú a tá je najhorúcejšia. Yellowstonský národný park každoročne navštívia milióny turistov, pričom najväčšia návštevnosť je práve počas leta. Správa parku po incidente upozorňuje návštevníkov, aby dodržiavali pravidlá, neopúšťali vyznačené chodníky a veľmi sa nepribližovali k divokým zvieratám. Tento rok utrpeli útoky od bizónov už dvaja turisti po tom, ako ignorovali tieto pokyny. Okrem viac ako 5000 kusov bizónov môžu návštevníci parku stretnúť aj kamzíky, losy, vlky či pumy.

Výnimočný okamih aj park

Napriek tragickej udalosti označila Howardová svoj trojdňový pobyt v parku, za jeden z najlepších zážitkov v živote a jeho návštevu rozhodne odporúča. „Moja rodina aj všetci ostatní, ktorí tam boli, vnímali ten okamih ako svedectvo niečoho naozaj výnimočného. Je úžasné vidieť kolobeh života z takej extrémnej blízkosti. Je to príroda. Nie je to nič desivé. Je prirodzené a neuveriteľné to zažiť.“ Podľa jej slov si turisti často mýlia Yellowstonský národný park so zoologickou záhradou pre možnosť vidieť zvieratá zblízka. No tamojšia fauna je divoká, správa sa podľa svojich inštinktov a návštevníci sú len hosťami v jej svete.