Zdrvujúca diagnóza po ideálnych výsledkoch: Mama a podnikateľka Bethany (46) zistila, že má rakovinu prsníka len pár týždňov po kontrole

„Mala som dokonalé výsledky. O pár týždňov som už ležala na chemoterapii,“ cituje portál Mirror 46-ročnú Bethany Eatonovú z Kentu. Spolu s manželom založila firmu Nush, ktorá vyrába rastlinné jogurty, viedla zdravý životný štýl a pravidelne chodila na lekárske kontroly. Všetko sa však zmenilo vo februári 2024, keď si doma náhodne nahmatala hrčku na prsníku. „Ležala som na podlahe a zrazu som to zacítila. Išla som hneď k lekárovi, no stále som si hovorila, že to bude len tukové tkanivo, všetky krvné testy predsa vyšli v poriadku,“ spomína Bethany. Lekár však zostal obozretný a odporučil vyšetrenia. Už o pár dní jej po biopsii oznámili krutú pravdu, má rakovinu prsníka. A nie hocijakú – tzv. trojito pozitívnu formu, ktorá je agresívna, no dobre reaguje na liečbu.

Z podnikateľky pacientkou za pár dní

Len pred pár týždňami ešte riešila firemné veci, no odrazu sa ocitla vo víre lekárskych vyšetrení, infúzií a obáv. „Najťažšia bola tá neistota hneď po diagnóze – CT, MRI, otázky, či sa rakovina nerozšírila. Tých 14 dní bolo najdlhších v mojom živote,“ hovorí. Nasledovala chemoterapia, každý piatok, krvné testy, studená čiapka proti vypadávaniu vlasov a desiatky hodín na onkologickom oddelení. Po 12 týždňoch však prišla prvá dobrá správa: nádor zmizol. „Môj chirurg navrhol rovno prejsť na mastektómiu, no ak by sa v tkanive našli ešte rakovinové bunky, pokračovala by som v ďalšej chemo. Našťastie, výsledky ukázali úplnú odpoveď na liečbu. Rakovina bola preč.“

Znovuzrodenie: miesto kabeliek spomienky

Bethany dnes otvorene hovorí o svojej ceste, aby povzbudila iné ženy k včasnému samovyšetreniu. Spolupracuje s britskou organizáciou Future Dreams, ktorá pomáha pacientkam s rakovinou prsníka. Jej firma Nush Foods venuje časť zisku na podporu prevencie a osvety. „Myslela som si, že rakovina prsníka je choroba starších žien. Mýlila som sa. Poznala som ženy v dvadsiatke aj päťdesiatke, ktoré si tým prešli. Včasné odhalenie mi zachránilo život.“ Dnes už nevyhľadáva materiálne veci. „Kabelky ma nezaujímajú. Chcem cestovať, žiť naplno a vytvárať si spomienky. A čo najviac žien inšpirovať k tomu, aby sa nebáli navštíviť lekára,“ dodáva. Na charitatívnej módnej prehliadke Future Dreams sa po rokoch postavila na mólo ako žena, ktorá prežila. „Keď som kráčala po móle a v hľadisku som videla plačúcu rodinu, cítila som hrdosť. Som nažive. A to je dar, ktorý si vážim každý jeden deň.“