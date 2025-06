Nevšimla si varovný znak rakoviny kože: Život jej zachránila kaderníčka FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

Michaela Peacocková, matka dvoch detí, sa zo dňa na deň ocitla tvárou v tvár smrteľnej diagnóze. Všetko sa začalo večerom pred televízorom, keď si podvedome prešla rukou po temene hlavy a nahmatala výrastok o veľkosti vyše desiatich centov, uviedol portál Daily Mail. Požiadala manžela, aby sa pozrel, čo to je. Spolu usúdili, že ide o staré materské znamienko. Na naliehanie kamarátky však Michaela poslala jeho fotografiu svojej kaderníčke a spýtala sa, či si niečo podobné všimla. „Povedala, že je to väčšie a tmavšie než predtým. A práve to ma presvedčilo, aby som išla k lekárovi,“ hovorí Michaela. „Vďaka nej som si to dala vyšetriť, v podstate mi zachránila život.“ Začiatkom januára podstúpila vyšetrenie u všeobecného lekára, ktorý ju okamžite odporučil na špecializované vyšetrenie v nemocnici North West Anglia v Huntingdone.

„Znamienko malo hnedé okraje a v strede tmavý pigment, práve to lekárov znepokojilo,“ opisuje. Po odstránení a biopsii prišiel výsledok: melanóm – najnebezpečnejší typ rakoviny kože. Ak sa zachytí v ranom štádiu, prežíva viac ako 95 % pacientov. No ak sa rozšíri do iných častí tela, šanca na prežitie klesá na približne 50 %. „Keď mi povedali, že ide o melanóm, úplne ma to šokovalo,“ priznala Michaela. „Ihneď mi napadlo, znamená to smrteľný rozsudok?“ Spomína tiež na svoje tínedžerské roky, keď sa vedome vyhýbala opaľovacím krémom. „Neznášala som ten pocit na pokožke. A hoci som bola veľmi svetlá a nikdy som sa poriadne neopálila, často som sa spálila. Lekár mi povedal, že stačí jedno výrazné spálenie a melanóm sa môže objaviť až o 20 rokov.“ Dnes už Michaela nosí SPF 50 každý deň, dokonca aj v tieni. „Cítim sa ako upír, bojím sa vyjsť na slnko,“ priznáva.

Po diagnostikovaní melanómu jej lekári odobrali ďalšie vzorky podozrivých znamienok na bruchu a v ústach. Ak sa potvrdí ďalšie nádorové bujnenie, čakajú ju ďalšie zákroky. „Mnoho ľudí si stále myslí, že rakovina kože nie je vážna. Povedia len, veď je to len koža. Ale melanóm zabíja,“ varuje Michaela. Aj preto sa dnes snaží varovať ostatných. „Ľuďom neustále hovorím: natierajte sa, neopaľujte sa. Ale ako im túto myšlienku skutočne vryť do hlavy? Asi jedine tým, že ich vystrašíte. A presne to robím.“