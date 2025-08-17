Šokujúce odhalenie: Prečo sú starší muži lepší v posteli? Táto žena to vie!

LONDÝN - Britka sa úprimne podelila o svoje sexuálne skúsenosti so staršími aj mladšími partnermi. V otvorenej výpovedi porovnáva prístup oboch skupín k žene, intímnosti i vzťahu. Kto je podľa nej lepší milenec?
Keď mala okolo 28 rokov, stretla Davida. Muža, ktorý bol o 16 rokov starší. Ich cesty sa neustále pretínali, pracovali v podobných kruhoch a on na ňu pôsobil ako zosobnenie istoty a charizmy, uviedol portál Metro. Neodolala a vôbec jej neprekážal ich vekový rozdiel. „Nikdy som sa nezameriavala na vek. Páčilo sa mi, ako sa správal, ako vyzeral, ako vedel, čo chce. Ten rozdiel som si všímala skôr v posteli než v bežnom živote,“ priznala žena pre britský denník. Predtým mala za sebou vzťah s mužom, ktorý bol o deväť rokov starší, no David bol iný.
Na rozdiel od rovesníkov nebral sex ako rýchlu záležitosť pred spánkom. „Bol to pre neho rituál. Skúmal moje telo, venoval mi čas. Chcel zistiť, čo mi robí dobre a nikdy sa neponáhľal. Bola to pre neho pocta.“ Táto skúsenosť ju natoľko ovplyvnila, že odvtedy častejšie vyhľadávala starších partnerov, no nevylúčila ani mladších.
Dnes, keď sú vekové rozdiely vo vzťahoch stále bežnejšie a spoločensky prijateľnejšie, sa rozhodla porovnať, čo jej dávali starší a čo mladší muži. Kto teda podľa nej vedie?
Starší muži: Bezpečie a skúsenosť
V dvadsiatke sa pri starších mužoch cítila bezpečne. Vedela, že sa môže uvoľniť, skúšať nové veci a nemusí sa hanbiť za svoju neskúsenosť. „Boli trpezliví. Vytvárali priestor na experimenty a nikdy ma nesúdili za to, čo ešte neviem,“ spomína. Sex so staršími partnermi pre ňu nebol len o fyzickom potešení, ale aj o emocionálnom spojení. „Bola to kombinácia sebavedomia, rešpektu a istoty, ktorú mladší jednoducho nemali.“
Mladší muži: Viac energie, ale menej empatie
Na druhej strane, sex s mladšími partnermi býval spontánnejší a energickejší. „Bolo to vzrušujúce, ale zároveň aj trochu neosobné. Často to bolo skôr o nich než o mne,“ hovorí. Kým starší partneri sa zaujímali o jej prežívanie, mladší často hľadeli na vlastné uspokojenie. „Nechcem ich všetkých hádzať do jedného vreca, ale viackrát sa mi stalo, že sa po sexe otočili na bok a zaspali.“ Niektorí mladší muži sa síce snažili urobiť dobrý dojem, no často im chýbala citlivosť a vytrvalosť. „Nie je to o veku ako takom, ale o mentálnej vyspelosti. A tú majú starší muži jednoducho častejšie.“
Záver? Starší vedú, ale...
Aj keď každá skúsenosť bola iná, z celkového pohľadu má jasno. „Keby som si mala vybrať na základe čisto sexuálnej skúsenosti, uprednostnila by som starších partnerov. Ich prístup, záujem a ochota skúmať ma zanechali v úplne inom rozpoložení.“ Napokon však dodáva: „Ale najdôležitejšie nie je číslo na občianskom, ale schopnosť počúvať, vnímať a byť prítomný. Ten, kto to dokáže, bude dobrý milenec, bez ohľadu na vek.“