Drsná spoveď modelky: Mužov po sexe „školí“ pre iné ženy! TÍTO sú podľa nej v posteli najlepšia voľba

„V posteli som veľmi priama. Nemám problém ukázať mužovi, čo mám rada,“ prezradila Miaová, informuje denník New York Post. Podľa nej ženy často predstierajú orgazmus len preto, že partneri nevedia, čo robiť. „Mnohé ženy mužom nepovedia, čo chcú, ale želám si, aby to robili.“ Miaová tiež hovorí, že pri sexe nezáleží na veku partnera. Sama má skúsenosti s mužmi od 18 až po 65 rokov. A napriek rozšírenej predstave, že starší muži sú v posteli lepší, tvrdí, že ide o mýtus. „Nie je pravda, že starší sú automaticky lepší milenci,“ tvrdí, no zároveň priznáva, že muži nad 40 rokov bývajú vášnivejší.

Kľúčová je však predohra – a tú, ako sa zdá, oceňujú až muži od tridsiatky vyššie. „Veľa mužov si myslí, že sex je len o penetrácii. Nepovažujú za dôležité partnerku najskôr naladiť. Je to celé len o nich, a to je po čase nudné,“ vysvetlila modelka. Naopak, mladší muži vraj bývajú viac sústredení na výkon a túžia partnerku potešiť. „Keď sú trochu mladší, veľmi sa snažia, aby som si to užila a to mi vyhovuje,“ povedala.

Sama sa nebojí partnera naviesť, presunúť mu ruku či naznačiť, čo má robiť. To isté radí aj ostatným ženám a nabáda ich, aby sa nebáli partnerovi ukázať, čo sa im páči. Jej skúsenosť je, že muži sú za spätnú väzbu vďační. „Neberú to ako urážku, vedia, že im tým pomáham. A ktorý chlap by nechcel byť dobrý v posteli?“ S úsmevom na záver dodáva: „Ženy, s ktorými budú spať po mne, by mi mali poďakovať.“