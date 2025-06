Vedci sa priblížili k liečbe vysokého krvného tlaku či rakoviny: Popísali enzým, ktorý reguluje hladinu soli v tele

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Českí vedci podrobne popísali mechanizmus enzýmu, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri regulácii hladiny sodíka v ľudskom tele. Správna funkcia enzýmu je nevyhnutná pre udržanie krvného tlaku a rovnováhy tekutín v tele. Výsledky štúdie, publikované vo vedeckom časopise Nature Communications, poskytujú nový pohľad na to, ako enzým reguluje sodíkové kanály v bunkových membránach. To môže pomôcť pri pochopení a liečbe ochorení, ako je vysoký krvný tlak. Oznámila to vo štvrtok Akadémia vied Českej republiky (AV ČR).