Experti bijú na poplach: Svetom sa šíri smrtiaca kvasinka! Nič na ňu nezaberá, zdravotníctvo je bezmocné

Candida auris (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Znie to ako zápletka zo sci-fi seriálu, no tentoraz ide o skutočnosť. Po nemocniciach na šiestich kontinentoch sa potichu šíri neviditeľný zabijak – mimoriadne odolný patogén, ktorý odoláva dezinfekcii aj liečbe. Znepokojenie stúpa. Britské úrady bijú na poplach.

Smrtiaci votrelci z mikrosveta

V roku 2009 ho objavili v uchu pacienta v Japonsku. Dnes sa vyskytuje vo viac než 40 krajinách naprieč všetkými kontinentmi okrem Antarktídy. Nenápadný, no nebezpečný. Candida auris – kvasinkový kmeň, ktorý sa z laboratórnych zápisníc presunul na červený zoznam zdravotníckych hrozieb.

Jeho rozšírenie, vytrvalosť a odolnosť z neho robia nočnú moru epidemiológov. Podľa britskej Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť (UK Health Security Agency) ide o extrémne rezistentný kmeň, ktorý dokáže prežívať dlhodobo na povrchoch aj pri prísnej hygiene.

Neporaziteľný kvasinkový nepriateľ

Zatiaľ čo bežné hubové infekcie lekári zvládnu dostupnými antimykotikami a dezinfekciou, Candida auris sa vymyká pravidlám. Nepodlieha bežne používaným chemikáliám ani liekom. Ak sa raz usadí na lôžku pacienta či chirurgickom nástroji, môže tam prežiť celé týždne.

To z neho robí vážnu hrozbu pre nemocnice, kde sa šíri najrýchlejšie – často bez povšimnutia, až kým nie je neskoro. Zdravotnícke zariadenia čelia výzve, ktorá sa nedá jednoducho vyriešiť dezinfekciou ani karanténou.

Telo ako bojisko: ako kvasinkový kmeň zabíja

Candida auris neútočí len na povrch pokožky. Dokáže preniknúť hlboko do organizmu a napadnúť životne dôležité oblasti – krv, mozog, miechu, kosti, brušnú dutinu, uši, močové cesty aj dýchací systém. Každý z týchto zásahov môže vyvolať rozsiahle zápaly a infekcie.

Medzi typické príznaky patria vysoké horúčky, bolesti, zimnica či zhoršenie stavu zdanlivo bez príčiny. V najťažších prípadoch vedie infekcia k sepsi, zlyhaniu orgánov a smrti.

Kto je v najväčšom ohrození?

Najzraniteľnejší sú ľudia so slabším imunitným systémom – onkologickí pacienti, ľudia s chronickými ochoreniami alebo tí, ktorí podstupujú invazívne zákroky. Práve u nich sa smrteľnosť infekcie pohybuje medzi 30 až 60 %. Takéto čísla z Candidy auris robia jednu z najnebezpečnejších infekcií súčasnosti.

Fikcia, ktorá sa stáva realitou

Seriál The Last of Us predstavil svetu dystopickú víziu planéty ovládnutej hubovým patogénom. A hoci Candida auris nemení ľudí na zombíkov, realita nie je o veľa menej desivá. Patogén, ktorý sme si možno nevšimli, sa potichu zakráda zdravotníckym systémom a testuje hranice toho, čo moderná medicína dokáže.