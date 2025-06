Elon Musk sa rozhorčil pre správu o užívaní drog: Ostrá reakcia VIDEO

Elon Musk spolu s ministrom financií Scottom Bessentom (vľavo) a ministrom obchodu Howardom Lutnickom (vpravo) reční počas tlačovej konferencie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone 30. mája 2025. Musk, kt (Zdroj: Profimedia)

Počas tlačovej konferencie pri príležitosti „oficiálneho“ ukončenia Muskovho vymenovania za DOGE sa reportér Fox News Peter Doocy opýtal technologického miliardára na správu denníka The New York Times a povedal, že ho „obviňuje zo stierania hranice medzi –“ Musk sa však viditeľne neohromený do neho pustil skôr, ako zaznela celá otázka, uviedol portál Yahoo. „Je The New York Times ten istý denník, ktorý získal Pulitzerovu cenu za nepravdivé spravodajstvo o kauze Russiagate? Je to tá istá organizácia?“ povedal a otočil sa k Trumpovi, ktorý sedel vedľa neho za stolom Resolute v Oválnej pracovni. „Myslím si, že áno,“ povedal Musk. „Myslím si, že sudca práve rozhodol proti The New York Times za ich klamstvá o podvode Russiagate a že možno budú musieť vrátiť tú Pulitzerovu cenu. Tie New York Times ? Poďme ďalej! Dobre, ďalšia otázka?“ uzavrel.

Musk odkazoval na súdny prípad, v ktorom Donald Trump žaloval Pulitzerovu cenu za to, že odmietla prevziať späť novinársku cenu, ktorú udelila denníkom The New York Times a The Washington Post za ich spravodajstvo o ruskom zasahovaní do jeho volebnej kampane v roku 2016. Trump v stredu vyhral prípad po tom, čo floridský sudca rozhodol, že jeho žaloba môže pokračovať. „Vyvodzujeme zodpovednosť médií s falošnými správami za ich klamstvá americkému ľudu, aby sme spoločne mohli znovu urobiť Ameriku skvelou!“ napísal americký prezident po stredajšom rozhodnutí.