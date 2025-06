Musk čelí obvineniam z užívania drog: Mal kombinovať ketamín, extázu aj halucinogénne huby

Elon Musk ako heiluje (Zdroj: SITA/AP Photo)

WASHINGTON / NEW YORK - Podľa investigatívnej správy denníka The New York Times mal Elon Musk počas stresových období v roku 2024 pravidelne užívať kokteil drog, vrátane ketamínu, extázy, halucinogénnych húb a Adderallu. Informácie pochádzajú od ľudí z jeho blízkeho okolia, podľa ktorých malo nadmerné užívanie ovplyvniť aj jeho fyzický stav a správanie na verejnosti.

Podľa správ zverejnených 30. mája 2025 Elon Musk údajne počas stresových období v roku 2024 užíval kombináciu drog vrátane ketamínu, extázy, halucinogénnych húb a Adderallu. Tieto informácie pochádzajú z článku The New York Times, ktorý cituje osoby blízke Muskovi. Musk sa v tom čase stal blízkym spolupracovníkom Donalda Trumpa a zohrával významnú úlohu v jeho vnútornej skupine poradcov. Podľa správ užíval ketamín tak často, že to začalo poškodzovať jeho močový mechúr. Tiež pravidelne užíval extázu a halucinogénne huby. Nosil so sebou škatuľku s približne 20 tabletkami, vrátane Adderallu. Nie je jasné, či pokračoval v užívaní tejto kombinácie drog počas druhého funkčného obdobia Trumpa, keď viedol Department of Government Efficiency (DOGE).

Musk však naďalej vykazoval zvláštne a nervózne správanie, ako napríklad nacistický pozdrav na podujatí v januári a nervózne vystupovanie na verejnosti. Tieto incidenty sa odohrali v čase, keď Musk čelil osobným problémom vrátane sporov so svojimi odcudzenými deťmi a odhalenia existencie ďalších detí, o ktorých verejnosť nevedela. Musk verejne uviedol, že užíva malé množstvá ketamínu predpísané lekárom na zlepšenie duševného zdravia. V rozhovore s Donom Lemonom povedal: „Ak užijete príliš veľa ketamínu, naozaj nemôžete pracovať, a ja mám veľa práce.“ Avšak osoby blízke Muskovi tvrdia, že ketamín užíval takmer denne a niekedy ho kombinoval s inými drogami. Dokonca niektorým ľuďom povedal, že jeho močový mechúr trpí v dôsledku nadmerného užívania ketamínu.

Tieto udalosti sa odohrali okolo júla 2024, keď Musk verejne podporil Trumpa v prezidentskej kampani. Tiež užíval extázu a halucinogénne huby na súkromných večierkoch v USA a aspoň na jednom podujatí v zahraničí. Podľa správ bol Musk vopred upozorňovaný na náhodné testy na drogy v spoločnosti SpaceX. Neurovedec Philip Low, ktorý bol kedysi Muskovým priateľom, povedal: „Elon čoraz viac posúva hranice svojho nevhodného správania.“ Tieto obvinenia z užívania drog sa objavili tesne pred piatkovou tlačovou konferenciou, na ktorej mali Musk a Trump oznámiť Muskovo odstúpenie z vedenia DOGE. Elon Musk však správu, v ktorej tvrdili, že užíval toľko ketamínu, že mu to ovplyvňuje močový mechúr, kritizoval, uviedol portál Yahoo.