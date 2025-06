Muži majú dvojnásobné riziko úmrtia na syndróm zlomeného srdca ako ženy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Syndróm, ktorý často nasleduje po emocionálnom alebo fyzickom šoku, spôsobuje náhlu záťaž srdca v dôsledku prudkého vyplavenia stresových hormónov ako kortizol a adrenalín. Tieto hormóny môžu narušiť fungovanie hlavnej čerpacej komory srdca, ktorá sa deformuje do tvaru japonskej pasce na chobotnice, takotsubo. Dôsledkom je zhoršené srdcové pumpovanie, bolesti na hrudi či dýchavičnosť. Aj keď sa syndróm častejšie vyskytuje u žien, v štúdii tvorili ženy 83 percent hospitalizovaných prípadov, uviedol portál IFL Science. Výskumníci z University of Arizona zistili, že muži sú na následky tohto stavu omnoho náchylnejší. Dôvody zatiaľ nie sú úplne známe, no podľa autorov môže ísť o rozdiely v spúšťačoch: ženy reagujú najmä na emocionálne traumy, zatiaľ čo u mužov hrá väčšiu rolu fyzický stres, napríklad operácie, úrazy či mŕtvica.

Zaujímavým zistením je aj vekový posun v náraste výskytu. Výrazný nárast prípadov zaznamenali u ľudí vo veku 46 až 60 rokov, kde bola incidencia 2,6- až 3,25-násobne vyššia než u mladších pacientov. Tento trend môže byť spôsobený hormonálnymi zmenami, stresom, fajčením, nadmerným požívaním alkoholu či nedostatočne liečeným krvným tlakom alebo cholesterolom.uvádzajú autori v štúdii. Hlavný autor výskumu, Dr. Mohammad Movahed, pre NBC News dodal, že sociálna opora hrá kľúčovú úlohu v zotavení. Muži podľa neho často nedisponujú rovnakou mierou emocionálnej podpory ako ženy, čo môže ich prognózu zhoršovať. Vedci volajú po ďalšom výskume zameranom na prevenciu a zlepšenie liečby tohto stále málo pochopeného kardiologického stavu.