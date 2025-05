Vedci odhalili, ktoré časti tváre mužov a žien sú pre opačné pohlavie najpríťažlivejšie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN / NEW YORK - Výber romantického partnera je často ovplyvnený tým, ktoré časti tváre si muži a ženy pri prvom kontakte všimnú najviac. Nový výskum odhalil, že mužov najviac zaujmú ústa ženy, zatiaľ čo ženy sa pri hodnotení mužov sústreďujú najmä na oči a vlasy. Tento objav môže mať vplyv nielen na naše vzťahy, ale aj na estetickú chirurgiu.

Muži a ženy sa pri hodnotení potenciálnych partnerov sústreďujú na odlišné časti tváre. Pri výbere romantického partnera zohráva veľkú úlohu fyzická príťažlivosť. Aj keď sa niekto môže stať príťažlivým vďaka svojej osobnosti, záujmom či zmyslu pre humor, mnohí ľudia tvrdia, že majú určitý typ vzhľadu, ktorý ich pri prvom vizuálnom dojme pritiahne. Často pritom ide o podvedomé signály. Vedci sa nedávno rozhodli preskúmať, ktoré časti tváre považujú muži a ženy za najpríťažlivejšie, uviedol portál Best Life Online. Nový výskum publikovaný v časopise The Laryngoscope uskutočnila skupina odborníkov z Mayo Clinic a Mayo Clinic Alix School of Medicine. Jej cieľom bolo zistiť, na ktoré oblasti tváre muži a ženy najviac pozerajú pri určovaní príťažlivosti.

Do štúdie sa zapojilo 154 účastníkov, ktorým boli po dobu 10 sekúnd zobrazované fotografie 40 rôznych mužských a ženských tvárí. Fotografie obsahovali rozmanitý výber ľudí rôznych rás a etník vo veku od 20 do 60 rokov, všetky bez výrazného výrazu alebo kozmetiky. Na rozdiel od predchádzajúcich výskumov, ktoré skúmali len vybrané časti tváre, tentoraz účastníci videli celú tvár. Účastníkov rozdelili do troch skupín: 47 z nich (s priemerným vekom 35 rokov) hodnotilo príťažlivosť tvárí, 50 sledovalo známky kozmetických operácií a 57 tvorilo kontrolnú skupinu bez špecifických inštrukcií. Počas testu sa pomocou systému na sledovanie pohľadu zaznamenávalo, na ktoré časti tváre sa účastníci najviac zamerali.

Analýza ukázala, že všetky skupiny sa sústredili najmä na stredné časti tváre – ústa, oči a nos. Skupina hodnotiaca príťažlivosť však venovala viac pozornosti spodnej časti tváre, teda ústam, nosu a lícam, než ostatné dve skupiny. Pri bližšom pohľade na hodnotenia výskumníci zistili, že tváre s vyšším hodnotením príťažlivosti si získali pozornosť úst, očí, nosa a vlasov, zatiaľ čo menej príťažlivé tváre pritiahli viac pohľadov na krk a čelo. Rozdiely sa objavili aj medzi pohlaviami. Muži pri hodnotení žien najviac sledovali ústa, zatiaľ čo ženy sa sústredili najmä na oči a vlasy mužov.

Aj keď nejde o prvú štúdiu, ktorá potvrdila odlišnosti v oblasti záujmu mužov a žien, novinka spočíva v použití kamier na sledovanie pohľadu namiesto sebaohlásení a v práci s neupravenými fotografiami. Vedci však upozorňujú na isté obmedzenia, napríklad, že hodnotenie statických fotografií nezodpovedá realite, kde zohrávajú úlohu rôzne uhly pohľadu. Rovnako osobné preferencie a skúsenosti účastníkov môžu ovplyvniť výsledky. Napriek tomu závery štúdie môžu pomôcť aj v oblasti estetickej chirurgie. Tí, ktorí chcú vyzerať atraktívnejšie, môžu lepšie pochopiť, ktoré časti tváre sú pre opačné pohlavie najvýraznejšie a vyhnúť sa zbytočným zákrokom. Výskumníci plánujú v budúcnosti hlbšie skúmať jednotlivé črty tváre, ako sú symetria, plnosť a štruktúra, a tiež vzťah medzi fyzickými vlastnosťami a neviditeľnými faktormi, napríklad hlasom či správaním.