Tragédia ponorky Titan šokuje novými zisteniami: Šéf výpravy bol označený za psychopata posadnutého slávou

Stockton Rush (vľavo) v televízii BBC (Zdroj: Profimedia / BBC)

Rush, ktorý zahynul v júni 2023 spolu so štyrmi ďalšími pasažiermi počas ponoru k vraku Titanicu, opakovane odmietal varovania odborníkov o nebezpečnosti plavidla. Podľa bývalého hlavného pilota Davida Lochridgea túžil po sláve, aby si naplnil ego, zatiaľ čo bývalý technický riaditeľ Tony Nissen ho opísal ako hraničného psychopata, uviedol portál The Sun. Podľa výpovedí vo filme bol Lochridge zo spoločnosti vyhodený v roku 2018 po tom, čo upozornil na vážne bezpečnostné riziká Titan-u. Rush však všetky výčitky zmietol zo stola s tým, že ide o snahu brzdiť inovácie. Podobnú skúsenosť opísala aj Bonnie Carlová, bývalá riaditeľka ľudských zdrojov a financií, ktorú Rush bezdôvodne vybral ako ďalšiu pilotku ponorky. „Povedala som mu – ste normálny? Ja som účtovníčka,“ spomína. Podľa odborníkov bolo len otázkou času, kedy sa Titan zrúti. Inžinier Rob McCallum, ktorý má za sebou vyše 1 500 výprav, tvrdí, že tragédia bola neodvratná a opakovane upozorňoval, že karbónové vlákna, z ktorých bola ponorka vyrobená, nevydržia tlak v hĺbke vyše 3 000 metrov. Rush však jeho varovania ignoroval so slovami, že pokračuje bez ohľadu na názor ostatných.

Netflix v dokumente zverejnil aj video zachytávajúce Rushovu manželku Wendy v momente, keď sa z Titan-u ozvalo hlboké kovové dunenie. „Čo to bolo za ranu?“ spýtala sa vydesene. Ako však vyšetrovatelia neskôr zistili, text správy prišiel oneskorene. Ponorka už bola v tom momente implodovaná. Titan sa odmlčal 18. júna 2023 počas 250-tisícovej výpravy k Titanicu. Napriek nádejam, že posádku nájdu živú, neskôr vyšlo najavo, že plavidlo explodovalo pod tlakom len 90 minút po ponore. Všetci pasažieri, Brit Hamish Harding, pakistanský podnikateľ Shahzada Dawood so synom Sulemanom, francúzsky expert Paul-Henri Nargeolet a Stockton Rush, zahynuli okamžite. Pozostatky Titan-u boli objavené roztrúsené po morských hlbinách na ploche veľkej ako šesť futbalových ihrísk.