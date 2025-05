Strata, ktorá láme srdcia: Päťročná Lili zomrela po tom, ako jej nesprávne diagnostikovali angínu namiesto meningitídy

Lili Marslandová (Zdroj: Facebook / Rachael Mincherton)

Príbeh päťročnej Lili Marslandovej nie je len tragickou pripomienkou krehkosti detského zdravia, ale aj výzvou pre rodičov, aby nikdy nepodceňovali ani banálne zdravotné problémy svojich detí, upozornil portál Express. Rachael Minchertonová v súčasnosti opisuje bolestivú skúsenosť aj preto, aby pomohla ochrániť a možno aj zachrániť iné deti. Užialená matka si spomína, ako našla jej päťročné dievčatko mŕtve len niekoľko hodín po tom, ako mu diagnostikovali angínu a prepustili ju z nemocnice Tameside v metropolitnom grófstve Greater Manchester po tom, ako sa začala sťažovať na bolesti krku, hlavy a zvracala.

Rachael, ktorá v tom čase pracovala ako zdravotná sestra, sa spýtala nemocničného personálu, či nemôže mať jej dcéra meningitídu, čiže zápal blán obklopujúcich mozog a miechu. Personál jej odpovedal, že má angínu. Preto dostala perorálne antibiotiká a prepustili ju po vyšetrení domov. O niekoľko hodín neskôr, v decembri 2023, sa Rachael okolo deviatej ráno zobudila a zistila, že jej dcéra na nič nereaguje. „Keď sme prišli domov z nemocnice, spala som s Lilou a keď som sa zobudila, nereagovala. Záchranári prišli o niekoľko minút a urobili všetko, čo mohli, ale bolo už neskoro. V tej chvíli sa naša rodina navždy zmenila.“ Matka vzdala svojej dcérke úctu a opísala ju ako najúžasnejšie a najrozkošnejšie dievčatko, ktoré malo chuť do života. „Bola to jemná duša, ktorá mala veľa priateľov a všetci učitelia ju mali radi. Keď som bola pre ňu v škole, trvalo pol hodiny, kým odišla, pretože všetkých objímala. Hrala sa s kamarátkami, milovala tanec, roztlieskavačky a hry. Mala chuť do života a celú budúcnosť pred sebou. Láme nám srdce, že nikdy už nebude môcť využiť život naplno a naplniť svoj potenciál.“

Po zdrvujúcej strate založili Rachael a jej partner Darren Marsland charitatívnu organizáciu „Lilino svetlo“, ktorej cieľom je získať finančné prostriedky pre súrodencov, ktorí stratili brata alebo sestru, uvádza Wales Online. Prostredníctvom rôznych iniciatív vrátane rodinného zábavného dňa a charitatívneho futbalového zápasu sa im podarilo vyzbierať viac ako 10 000 libier (11 930 eur). „Žiadna rodina si nemyslí, že by sa niekedy mohla ocitnúť v takejto situácii. Je takmer nemožné vyjadriť slovami pocit straty, ktorému naša rodina čelí každý deň, a to, že Lilina smrť s nami zostane navždy. Nikomu by sme nepriali to, čím si musíme prejsť my. Zbieranie finančných prostriedkov je však náš spôsob, ako sa snažíme zachovať jej pamiatku a zároveň pomôcť iným rodinám, ktoré potrebujú podporu.“

V utorok 27. mája sa na súde Manchester South Coroner's Court v Stockporte začne osemdňové formálne vyšetrovanie Lilinej smrti. Predbežné zistenia naznačujú, že v tekutine okolo jej mozgu boli prítomné známky baktérií meningitídy. Rachael a Darren, ktorí majú aj dcéru Avu (15), sa snažia vyšetrovanie uzavrieť a dúfajú, že objasní „odpovede, ktoré si zaslúžia“. Podporujú ich špecializovaní právnici na zanedbanie lekárskej starostlivosti z advokátskej kancelárie Irwin Mitchell. „Jednou z najťažších vecí, s ktorými sa musíme vyrovnať, je toľko nezodpovedaných otázok o tom, prečo Lila zomrela. Vieme, že vyšetrovanie a dokazovanie bude neuveriteľne ťažké, ale je to niečo, čo musíme urobiť, aby sme získali odpovede.“

Jack Bookey, advokát špecializujúci sa na zanedbanie lekárskej starostlivosti, ktorý zastupuje rodičov, uviedol: „Rachael a Darren zostávajú zdrvení z náhlej a tragickej straty svojho dievčatka. Je pochopiteľné, že majú množstvo otázok a obáv týkajúcich sa toho, čo sa stalo, a udalostí, ktoré viedli k jej smrti. Hoci nič nemôže nahradiť ich zničujúcu stratu, vyšetrovanie je kľúčovým krokom k tomu, aby Lilini blízki dostali odpovede, ktoré si zaslúžia. Ak by sa počas vyšetrovania zistili nejaké problémy so starostlivosťou, je nevyhnutné, aby sa z nich vyvodili závery na zvýšenie bezpečnosti pacientov.“