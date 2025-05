Telo dokáže signalizovať starnutie mozgu, pozor na bežné diagnózy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

S pribúdajúcim vekom sa štruktúra mozgu mení. Začne sa zmenšovať a drobné vlákna v jeho bielej hmote, ktoré pomáhajú jednotlivým častiam komunikovať, sa poškodia alebo správne nefungujú. Podľa čínskych vedcov súvisia tieto zmeny s poklesom poznávacích funkcií a môžu zvyšovať riziko neurodegeneratívnych ochorení, ako je demencia. Vek mozgu, ktorý sa odhaduje pomocou znakov z magnetickej rezonancie, sa stal pre výskumný tím kľúčovým spôsobom hodnotenia starnutia mozgu. „Predpovedanie veku mozgu pomocou neurozobrazovacích údajov a algoritmov strojového učenia, je významným prísľubom pre získanie poznatkov o vývoji neurodegeneratívnych ochorení,“ uviedli vedci v časopise Research. „Zatiaľ však nie je jasné, do akej miery sú rôzne klinické faktory u jednotlivcov spojené so štruktúrou mozgu,“ pripustili. Existuje však čoraz viac dôkazov o tom, že pitie alkoholu, fajčenie, cukrovka a vyšší index telesnej hmotnosti, môžu mať na štruktúru mozgu negatívny vplyv. Vedci z Capital Medical University v čínskom Pekingu sa rozhodli zistiť, ako prispievajú zdravotné faktory k degenerácii mozgových štruktúr. Do ich štúdie sa zapojilo 964 účastníkov s priemerným vekom 55 rokov, ktorých pozorovali počas 12 rokov. Na základe tohto pozorovania identifikovali päť vysoko rizikových klinických faktorov, ktoré podľa všetkého urýchľujú starnutie mozgu. Sú to:

• Hypertenzia - vysoký krvný tlak

• Hyperglykémia - vysoká hladina cukru v krvi, ktorá postihuje najmä diabetikov

• Hyperkreatinémia - vysoká hladina kreatinínu, ktorá môže znamenať infekciu obličiek alebo ich zlyhanie

• Fajčenie

• Nízka úroveň vzdelania

Respondenti boli rozdelení do piatich skupín podľa počtu vysokorizikových faktorov, ktorými disponovali. Vedci zostavili model predpovedania veku mozgu a použili ho na odhad veku mozgu respondentov na základe ich snímok z magnetickej rezonancie. Zistili, že účastníci štúdie so štyrmi až piatimi rizikovými faktormi mali výrazne vyšší vek mozgu v porovnaní s tými, ktorí nepatrili do žiadnej z kategórií alebo mali maximálne tri faktory. Toto zistenie naznačuje, že kombinácia určitých zdravotných faktorov a prvkov nezdravého životného štýlu spoločne prispieva k zrýchlenému procesu starnutia mozgu. Ďalšia analýza odhalila, že z piatich faktorov spôsobil najvýraznejšie poškodenie mozgu vysoký krvný tlak. „Štúdia môže pomôcť podporiť zdravý proces starnutia mozgu v bežnej populácii tým, že poskytne cenné poznatky o celom rade rizikových faktorov v rámci metabolizmu, životného štýlu a sociálneho prostredia,“ uzavreli vedci. „Naše zistenia nielenže zvyšujú povedomie verejnosti o význame udržiavania zdravia mozgu, ale prispievajú aj k zlepšeniu intervencií zameraných na tieto špecifické rizikové faktory a iniciatív v oblasti verejného zdravia na zlepšenie zdravia mozgu.“

Ako rozpoznať nenápadné príznaky

Pretrvávajúci vysoký krvný tlak mimoriadne zaťažuje cievy, srdce a ďalšie orgány a môže zvýšiť riziko závažných ochorení, ako sú srdcové choroby, infarkt a mŕtvica ale aj riziko starnutia mozgu. Tento stav sa však často neprejavuje zjavnými príznakmi. Znamená to, že mnohí si nemusia uvedomiť, že ho majú, pokiaľ si ho nenechajú skontrolovať. Zriedkavo sa môže vysoký krvný tlak prejaviť príznakmi, ako sú:

• Bolesti hlavy

• Rozmazané videnie

• Bolesť na hrudníku

Jediný spôsob, ako s istotou zistiť, či máte toto ochorenie, je vyšetrenie. Pokiaľ ide o vysokú hladinu cukru v krvi, tá postihuje najmä ľudí s cukrovkou a ak sa nelieči, môže byť závažná. Príznaky sa môžu objavovať postupne a začnú sa prejavovať až vtedy, keď je hladina cukru v krvi veľmi vysoká. Medzi bežné príznaky zvýšenej hladiny cukru v krvi patria:

• Pocit veľkého smädu

• Časté močenie

• Pocit slabosti alebo únavy

• Rozmazané videnie

• Chudnutie

• Vysoká hladina kreatinínu môže naznačovať problémy s obličkami.

Kreatinín je odpadový produkt zo svalov, ktorý sa zvyčajne filtruje z krvi obličkami a vylučuje sa vo forme moču. Na zistenie jeho hladiny sa používajú krvné testy. U ľudí s vysokou hladinou sa v závislosti od príčiny prejavujú rôzne príznaky. Môže ísť o ochorenia obličiek a v neskorších štádiách sa prejavia:

• Strata hmotnosti alebo nechuť do jedla

• Opuchnuté členky, nohy alebo ruky

• Dýchavičnosť

• Únava

• Krv v moči

• Močíte viac ako zvyčajne, najmä v noci.